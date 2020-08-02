SAKARYA Engelli kedilerini tek kurşunla öldüren kişinin bulunmasını istiyorlar
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SAKARYA Engelli kedilerini tek kurşunla öldüren kişinin bulunmasını istiyorlar

Engelli kedilerini tek kurşunla öldüren kişinin bulunmasını istiyorlarSAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, Mesut ve Meltem Çağlayan Sevim çifti, evlerinin bahçesinde bulunan 6,5 yaşındaki engelli kedilerini silahla tek el ateş ederek öldüren kişinin bulunmasını, Hayvan Hakları Yasası'nın çıkmasını istedi.

02.08.2020 09:04 | Son Güncelleme: 02.08.2020 09:10

Engelli kedilerini tek kurşunla öldüren kişinin bulunmasını istiyorlar

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, Mesut ve Meltem Çağlayan Sevim çifti, evlerinin bahçesinde bulunan 6,5 yaşındaki engelli kedilerini silahla tek el ateş ederek öldüren kişinin bulunmasını, Hayvan Hakları Yasası'nın çıkmasını istedi.

Akyazı ilçesi Alaağaç Mahallesi'nde yaşayan Mesut Sevim ve Meltem Çağlayan Sevim çiftinin, 3 aylıkken sahiplendikleri ve bir bacağı felç yüzünden kesilen 6,5 yaşındaki kedileri Sütlaç, 10 Temmuz gecesi evlerinin bahçesinde silahla vurularak öldürüldü. Sevim çifti kedilerini öldüren kişinin bulunması için suç duyurusunda bulundu. Yapılan çalışmalara rağmen kediyi öldüren kişi bulunamadı.

Meltem Çağlayan Sevim kedilerinin bir kurşunla vurularak öldürüldüğünü ifade ederek, 'Kedilerimiz ister evde isterse bahçemizde diledikleri gibi yaşıyorlardı. Ancak bahçe dışına çıkmıyorlardı. Zaten kedim engelliydi, çok fazla hoplayıp zıplayan bir hayvan değildi. Balkonda yattığı gece bir el silah sesi duyduk. Korktuk, maalesef Akyazı'da çok sık yaşadığımız bir şey bu. Dışarı çıkmaya korktuk. Sabah kedimi aradığımda bulamadım, bahçeye baktığımda ise maalesef ölüsünü buldum. Kedimi 1 kurşunla vurmuşlardı. Şikayetçi oldum ama delil yok, bu yüzden jandarma herhangi bir şey yapamıyor. Burası köy ortamı olduğundan kamera da yok. Sütlaç için adalet istiyoruz diye bir kampanya başlattık ve çok destek gördük. Bunu; Hayvan Hakları Yasası'nın çıkışıyla taçlandırmak istiyoruz.' dedi.

Ölen kedileri Sütlaç'ın ailelerinin bir parçası olduğunu belirten Mesut Sevim, '6,5 senemizi biz bu hayvanla beraber yaşadık. Çok alıştık. Özellikle bana çok düşkündü. Ben yatarken gelir benim üzerimde uyurdu. Şimdi bazı insanlar bunun için 'sadece bir kedi' diyebilir ancak o sadece bir kedi değildi, bir canlıydı ve bizim ailemizin bir ferdiydi.? diye konuştu.

Sevim çiftinin komşuları Hüseyin Şimşek ise, Sevim ailesi yanlarına taşınana kadar hayvanlara dokunamadığını, ancak olaydan sonra yavru kedilerle birlikte uyuduklarını söyleyerek, 'Ben normalde hayvanlara dokunamazdım. Artık onlarsız duramıyorum, beraber uyuyoruz bile. O gece bir köpek ağlaması duydum, kalkıp bakayım derken silah patladı. Avukat Mesut beylere baktım bir ışık yoktu, dolaştım ve sonra dönüp yattım.' dedi.

Konuyla ilgili olarak konuşan Sakarya Barosu Hayvan Hakları Komisyon Başkanı Avukat Zekiye Güneş Kılcı, katil ve tecavüzcülerin suça öncelikle hayvanlara karşı suçlarla başladıklarını söyleyerek, şöyle konuştu:

'Maalesef Türk Hukuku'nda hayvanlar sahipliler ve sahipsizler olarak ikiye ayrılıyor. Sahipli olunca mala zarar vermeye giriyor, ancak eğer sahipsizse istediğinizi yapabilirsiniz gibi bir algı var. Maalesef bununla ilgili yasal düzenlemelerimiz yok, sadece hakim ya da savcının inisiyatifine kalmış durumda. Mesela söz konusu olayla ilgili hala hiçbir işlem yapılmadığını biliyoruz. Yıllardır yapılan araştırmalarda seri katil ve tecavüzcülerin hepsi hayvanlarla başlıyor. Dolayısıyla siz bu insanları hayvanlara karşı suç işlediğinde toplumdan aldığınız zaman, onunla ilgilendiğiniz zaman aslında yarın bir insana yapılacak saldırının önünü kesmiş oluyorsunuz. Zaten devletin görevi suç oluşunca ceza vermek değil oluşmadan engellemektir. ?

SAKARYA Engelli kedilerini tek kurşunla öldüren kişinin bulunmasını istiyorlar

Kaynak: DHA

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