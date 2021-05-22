Son dakika haberleri... "Sakarya, En Uzun Savaşın Hikayesi" Karatepe zirvesinde tanıtıldı
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Son dakika haberleri... "Sakarya, En Uzun Savaşın Hikayesi" Karatepe zirvesinde tanıtıldı

Anadolu Ajansı / Ali Tuna - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılı anısına kaleme alınan "Sakarya, En Uzun Savaşın Hikayesi" adlı kitap, savaşın en kanlı mücadelelerinden birinin geçtiği Polatlı ilçesindeki Karatepe'de tanıtıldı.

Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılı anısına kaleme alınan "Sakarya, En Uzun Savaşın Hikayesi" adlı kitap, savaşın en kanlı mücadelelerinden birinin geçtiği Polatlı ilçesindeki Karatepe'de tanıtıldı.

Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi (POTA) Genel Koordinatörü emekli Albay Kadim Koç ve İstiklal Harbi araştırmacısı Cevdet Cantürk, Sakarya Zaferi'nin bilinmeyenlerini anlattıkları kitabın tanıtımını şehir merkezine 10 kilometre mesafedeki 1100 rakımlı Karatepe'de gerçekleştirdi.

İstiklal Harbi araştırmacısı Cevdet Cantürk, "Üzerinde durduğumuz Karatepe bir şehitler diyarı. Buradan gördüğümüz her tepenin yamaçlarında Türk aslanları yatıyor. Onlara çok şeyler borçluyuz. Sadece onlara değil, birlikte savaştıklarına, onlara mermi taşıyanlara… İşte bu kitapta Sakarya kahramanlarının hikayesi var." ifadesini kullandı.

POTA Genel Koordinatörü Kadim Koç ise 2004 yılından bugüne Sakarya Meydan Muharebesi'nin gerçekleştiği topraklarda araştırma ve incelemeler yaptığını, bu toprakların her karışında isimsiz binlerce şehidin mezarlarının bulunduğunu dile getirdi.

Koç, "Sakarya Meydan Muharebesi, Türk Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası. Şu anda bulunduğumuz bu topraklar, şehitler diyarı Karatepe. Bu kitabımızı Karatepe'de 57. Tümen'e ve tüm şehitlerimize armağan ediyoruz." dedi.

Sakarya denince pek çok kişinin aklına Adapazarı'nın geldiğini ancak bu savaşın Ankara'nın yanı başında yapıldığını, Polatlı'dan Haymana'ya cephe kurulduğunu, Karatepe'de tek bir hücumda 700 Mehmetçik'in şehit olduğunu, Kartal Tepe ve Beştepeler yamaçlarında süngü hücumuna kalkan nice askerlerin şehit edildiğini kaydeden Koç, "Bizler onlara çok şey borçluyuz. Sakarya bütün bir milletin savaşıydı. 100 yıl önce bu savaşa katılmış, destek vermiş, cefasını çekmiş herkese borçluyuz." diye konuştu.

Koç, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıldönümü anısına kaleme alınan kitapta bugüne kadar bilinmeyen birçok olayın aktarıldığını ifade etti.

Son dakika haberleri... 'Sakarya, En Uzun Savaşın Hikayesi' Karatepe zirvesinde tanıtıldı
Son dakika haberleri... 'Sakarya, En Uzun Savaşın Hikayesi' Karatepe zirvesinde tanıtıldı
Son dakika haberleri... 'Sakarya, En Uzun Savaşın Hikayesi' Karatepe zirvesinde tanıtıldı
Son dakika haberleri... 'Sakarya, En Uzun Savaşın Hikayesi' Karatepe zirvesinde tanıtıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Tuna

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