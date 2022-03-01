Sakarya emniyeti yeni doğmuş 4 kediye sahip çıktı - Haberler

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Sakarya emniyeti yeni doğmuş 4 kediye sahip çıktı

AA, Uğur Subaşı - Güncel
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yolda buldukları yeni doğmuş 4 kediyi tedavi ettiren polis ekipleri, hayvanlara anneleri bulununcaya kadar bakacak.

PAMUKOVA, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yolda buldukları yeni doğmuş 4 kediyi tedavi ettiren polis ekipleri, hayvanlara anneleri bulununcaya kadar bakacak.

Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, yolda fark ettikleri 4 yavru kediyi durumlarının kötü görünmesi üzerine veteriner kliniğe götürdü.

Klinikte gerekli bakım ve tedavisi yapılan yavruları emniyet binasına getiren ekipler, kedileri biberon yardımıyla sütle besledi.

Polis ekipleri, doğal gaz peteğinin yanında ısıttıkları hayvanlara anneleri bulununcaya kadar sahip çıkacak.

Sakarya emniyeti yeni doğmuş 4 kediye sahip çıktı

Sakarya emniyeti yeni doğmuş 4 kediye sahip çıktı

Sakarya emniyeti yeni doğmuş 4 kediye sahip çıktı

AA / Uğur Subaşı - Güncel

Hisarcık, Pamukova, Sakarya, Polis, Güncel, Haberler

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