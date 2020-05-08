Sakarya Emniyet Müdürü Kaya'dan 92 yaşındaki emekli trafik polisine ziyaret
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Sakarya Emniyet Müdürü Kaya'dan 92 yaşındaki emekli trafik polisine ziyaret

Sakarya Emniyet Müdürü Kaya'dan 92 yaşındaki emekli trafik polisine ziyaret
08.05.2020 09:48 | Son Güncelleme: 08.05.2020 09:48

Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Trafik Haftası dolayısıyla Adapazarı ilçesinde ikamet eden kentin en yaşlı emekli trafik polislerinden 92 yaşındaki Niyazi Çelebi'yi ziyaret etti.

Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Trafik Haftası dolayısıyla Adapazarı ilçesinde ikamet eden kentin en yaşlı emekli trafik polislerinden 92 yaşındaki Niyazi Çelebi'yi ziyaret etti.

Çelebi'nin Çeşme Meydanı'ndaki evine gelen Kaya, kendisini kapıda karşılayan Çelebi'ye çiçek ve hediye takdim etti.

Daha sonra Çelebi ile evinin salonunda bir süre sohbet eden Kaya, emekli polisin anılarını dinledi, fotoğraf ve takdir belgeleri arşivini inceledi.

Fatih Kaya, Trafik Haftası dolayısıyla ziyaret gerçekleştirdiklerini belirterek günün anısına Çelebi'ye trafik polisi üniforması hediye etti.

Hiç unutamadığı Atatürk anısını anlattı

Çocukluk ve polislik anılarından bahseden Çelebi ise 1956 yılında meslek hayatına başladığını anlatarak zor şartlar altında görev yapan polis memurlarına başarılar diledi. Çelebi, Çankaya Köşkü'nün yanı sıra İstanbul'da olduğu dönemde diğer bazı köşklerde de görev yaptığını aktararak meslek hayatı boyunca bayrağın dalgalandığı her yeri görev alanı olarak telakki ettiğini vurguladı.

Kastamonu'da 1938 yılında eğitim hayatına başladığını ve Mustafa Kemal Atatürk'ün öldüğü 10 Kasım'da hiç unutamadığı bir anısı olduğunu anlatırken duygulanan Çelebi, şunları kaydetti:

"O gün herkes ağlıyordu. Ben daha 2 aylık talebeydim. 70'li yaşlarda bir amcaya, 'Bu millet niye ağlıyor, dağ, taş tabiat ağlıyor' dedim. Amca, 'Türkiye Reisicumhuru Atatürk öldü, millet ona ağlıyor' dedi. Bunu hiçbir zaman unutamam."

Kaya, ziyaretinin sonunda Çelebi'ye sağlık ve iyilik temennilerinde bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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