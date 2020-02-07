Sakarya Emniyet Müdürlüğündeki yasa dışı dinleme davası

07.02.2020 15:16 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:16

Eski Sakarya emniyet müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay'ın da aralarında bulunduğu, 3'ü firari, 10'u eski emniyet mensubu 11 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklarla taraf avukatları katıldı.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından tutuksuz sanık Z.K. hakkında hazırlanan ByLock raporu okundu.

Raporda sanık Z.K'nin kendi ismiyle kullanıcı adı oluşturduğu ve "Biz zaferden değil, seferden sorumluyuz" mesajını paylaştığı belirtildi.

Söz alan sanık Z.K, rapora ilişkin savunma yapmak üzere süre isteyerek, ByLock'u indirmediğini ve kullanmadığını öne sürdü.

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, eksik belgelerin tamamlanmasını ve firari 3 sanık hakkındaki yakalama kararının devamını talep etti.

Dosyadaki eksik hususların tamamlanmasını isteyen müşteki avukatları da şikayetlerinin devam ettiğini belirtti.

Mahkeme heyeti, firari 3 sanık hakkındaki yakalama kararının devamına hükmederek, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı 24 Nisan'a erteledi.

İddianameden

Sakarya'da aralarında eski il emniyet müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay ile eski İstihbarat Şube Müdürü Murat Akça'nın da yer aldığı, meslekten ihraç edilen 10 emniyet mensubunun yargılandığı "usulsüz dinleme" iddialarına ilişkin davayla aynı sanıklar hakkında FETÖ/PDY'ye yönelik açılan dava birleştirilmişti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca hazırlanan 257 sayfalık iddianamede, 10 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek", "iftira", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği", "kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kaydetmek", "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek ve suç uydurmak" suçlarından cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, sanıkların birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 16 yıl 2 aydan 34 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Öte yandan, firari sanık Murat Akça'nın eşi firari Deniz Akça'nın dosyası, 5. Ağır Ceza Mahkemesince verilen hükmün Sakarya Bölge Adliye Mahkemesince bozulması üzerine bu dosyayla birleştirilmişti.

Kaynak: AA