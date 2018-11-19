Sakarya Emniyet Kemeri Takmadığı İçin Ceza Kesilen Motosiklet Sürücüsü, Cezayı İptal Ettirdi

Emniyet kemeri takmadığı için ceza kesilen motosiklet sürücüsü, cezayı iptal ettirdi

ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)-ADAPAZARI'nda, esnaf olan motosiklet sevdalı 32 yaşındaki Okan Çelikel, fahri trafik müfettişinin 'Emniyet kemeri bulundurulması zorunluluğu olan araçlarda emniyet kemeri kullanmamak' gerekçesiyle kestiği cezayı iptal ettirdi. Okan Çelikel fahri trafik müfettişlerinin kestiği cezalara isyan ederek, Motosiklette emniyet kemeri bulundurulması zorunluymuş, biz takmamışız. Böyle bir şey varsa bana bir kişi bunu açıklasın, bu motosikleti de ona hediye edeceğim dedi.

Adapazarı şehir merkezinde zücaciyecilik yapan Okan Çelikel'e, birkaç ay içinde evinin ve iş yerinin önünde çeşitli sebeplerden cezalar kesildi. Çelikel, hata yapmadığını savunsa da kesilen tüm cezaları ödedi. Çelikel'e son olarak 28 Ekim tarihinde iş yerinin önünde motosiklet kullandığı sırada fahri trafik müfettişi tarafından, 'Emniyet kemeri bulundurulması zorunluluğu olan araçlarda emniyet kemeri kullanmamak' gerekçesiyle 108 TL ceza kesildi. Çelikel, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe yazıp 15 gün içinde cezayı iptal ettirdi.

Çelikel son kesilen cezayı iptal ettirdiğini belirterek, En son kesilen cezamız şu ki, motosiklette emniyet kemeri takmamak. Buna istinaden biz de yasal yollardan hakkımızı aramak için sadece bir dilekçe yazıp itirazda bulunduk. 2. Sulh o gün nöbetçiydi. Zaten cezayı gördüklerinde güldüler 'Bu nasıl bir ceza' diye. Sonra işlemler başladı ve cezanın iptali geldi. Herkesin fahri trafik müfettişlerinden gelen cezayı ödemek değil de önce haklı mı haksız mı kesildiğine bakarak bence ilk önce itiraz etmeleri gerekiyor. Zaten artık mobese kamerası kayıtlarını inceleyip cezaya karar verip iptal edebiliyorlar. dedi.

Ceza ile ilgili mantıklı açıklama yapabilecek olan kişiye motosiklet hediye edeceğini söyleyen Çelikel şöyle dedi

Daha önce çok kez başıma geldi, 7-8 defa geldi hiç bir şey yapmadık, ödedik biz bu cezaları. Belki bizi tanıyor belki müşterimizdir, belki önceden bizimle bir problemi olan biriydi. Artık dedim ödemeyeceğiz direk itiraz edeceğiz. Motosiklette emniyet kemeri bulundurulması zorunluymuş, biz takmamışız. Böyle bir şey varsa bana bir kişi bunu açıklasın, bu motosikleti de ona hediye edeceğim. Bunda emniyet kemeri yok, takılacak bir şey yok. Açıklasın biri motosikleti hediye edeyim, üstüne bir tane daha hediye edeyim.