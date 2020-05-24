SAKARYA EMEKLİ OLDU AMA EĞİTİME ARA VERMEDİ
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SAKARYA EMEKLİ OLDU AMA EĞİTİME ARA VERMEDİ

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, 20 yıl önce öğretmenlik mesleğinden emekli olan İbrahim Ersöz (70), durak ve şadırvanlara faydalı bilgilerin olduğu yazıları asarak halkın eğitime katkı sunmaya devam ediyor.

24.05.2020 09:43 | Son Güncelleme: 24.05.2020 09:50

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, 20 yıl önce öğretmenlik mesleğinden emekli olan İbrahim Ersöz (70), durak ve şadırvanlara faydalı bilgilerin olduğu yazıları asarak halkın eğitime katkı sunmaya devam ediyor.

Kaynarca Hatipler Mahallesi'nde eşiyle birlikte yaşayan 2 çocuk babası emekli öğretmen İbrahim Ersöz, evinde kendi çabaları ile hazırladığı halka mal olmuş sözleri çerçeve yaparak insanların toplu halde bulundukları otobüs durakları, cami şadırvanları gibi yerlere asarak vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. Durakta otobüs bekleyenler, camiye gelen vatandaşlar, emekli öğretmenin çerçevelerle astığı yazıları okuyarak bilgileniyor.

İbrahim Ersöz güzel sözleri ve hikayeleri yazdığını belirterek, 'Gazetelerden, takvim yapraklarından, kitaplardan, televizyondan atasözü, dize, fıkra, hikaye ve vatandaşa faydalı olacak bilgileri önce deftere not ediyorum, sonra da bu sözleri büyük kartonlara yazarak çerçeveye koyup otobüs durakları ve camilere asıyorum. 2000 yılında emekli oldum, vatandaşlara faydalı olabilmek adına yazdıklarımı asarak insanların eğitimine faydalı olmaya çalışıyorum. İnsanlar yediği çöpleri yerlere atıyor, bende bundan rahatsız oldum çöp atmayın yazılarını da duraklara astım.ö dedi.

VATANDAŞLAR MEMNUN

Durakta yazılan yazıları beğenerek okuyan Fahri Kuş, 'Bilgilendirici, öğretici, yönlendirici, topluma ahlak katan güzel sözler. Bunu kim yazdığını ne amaçla yazdığını merak ettim. Meğerse eski eğitimci İbrahim öğretmenimiz yapmış. Bütün duraklara asmış sanırım, hoşuma gitti kendisini tebrik ettim. İnşallah toplum olarak bu yazılardan feyz alırız. Herkes okusun görsün diye duraklara koymuş. Emekli olmuş, öğretmenlikten ayrılmış ama öğretmeyi bırakmamış hala öğretme amacıyla çalışıyor.ö diye konuştu.

SAKARYA EMEKLİ OLDU AMA EĞİTİME ARA VERMEDİ

Kaynak: DHA

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