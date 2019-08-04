SAKARYA Elini kaptırdığı kıyma makinesiyle hastaneye götürüldü

Elini kaptırdığı kıyma makinesiyle hastaneye götürüldü

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, bir şarküteride çalışan Kudret Kınal, elini kıyma makinesine kaptırdı. Uzun uğraşlar sonucu eli makineden kurtarılamayan Kudret Kınal, makineyle birlikte hastaneye götürüldü.

Akyazı Kuzuluk Mahallesi'nde bir şarküteride çalışan Kudret Kınal, kıyma çekerken elini kıyma makinesine kaptırdı. Kudret Kınal'ın feryadını duyan diğer çalışanlar hemen yardımına koşarken, 112 Acile haber verdi. Olay yerine 112 Acil, itfaiye ve arama kurtarma ekibi geldi. Sağlık ve itfiye ekibinin uzun uğraşlarına rağmen Kudret Kınal'ın eli kıyma makinesinden kurtarılamadı. Bunun üzerine Kudret Kınal kıyma makinesiyle birlikte Akyazı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kudret Kınal buradan makineyle birlikte Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: DHA