Sakarya elektrik kesintisi! 4 Mart Sakarya'da elektrik ne zaman gelecek? Sakarya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

SAKARYA (Haberler.com) - Sakarya elektrik kesintisi listesi ve SEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Sakarya Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (SEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 4 Mart Cuma günü Sakarya'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Sakarya'da Adapazarı, Serdivan, Akyazı, Erenler ve Hendek olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Sakarya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Sakarya'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Sakarya'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Sakarya'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

SAKARYA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

SAKARYA ARİFİYE 2022-03-04 09:00 12:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28855 KONUK SK.

SAKARYA ARİFİYE 2022-03-04 09:00 12:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28855 KİRAZ

SAKARYA ARİFİYE 2022-03-04 09:00 12:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28855 ZAKKUM SK.

SAKARYA ARİFİYE 2022-03-04 09:00 12:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28855 ÇİLEK SK.

SAKARYA ARİFİYE 2022-03-04 09:00 12:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28855 HANLIKÖY MAH.

SAKARYA ARİFİYE 2022-03-04 09:00 12:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28855 1 SK.

SAKARYA ARİFİYE 2022-03-04 09:00 12:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28855 6 SK.

SAKARYA ARİFİYE 2022-03-04 09:00 12:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28855 ARİFİYE

SAKARYA ARİFİYE 2022-03-04 09:00 12:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28855 D-100 KARAYOLU

SAKARYA ARİFİYE 2022-03-04 09:00 12:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28855 GÜLLÜ SK.

SAKARYA ARİFİYE 2022-03-04 09:00 12:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28855 SANAYİ

SAKARYA ARİFİYE 2022-03-04 09:00 12:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28855 SEDAT CD.

SAKARYA ARİFİYE 2022-03-04 09:00 12:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28855 VOLKSWAGEN-OTOKUR

SAKARYA ARİFİYE 2022-03-04 09:00 12:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28855 SEMERCİLER MAH.

SAKARYA ARİFİYE 2022-03-04 09:00 12:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28855 POSTAHANE SK.

SAKARYA ARİFİYE 2022-03-04 13:00 15:30 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28857 HANLI MERKEZ

SAKARYA ARİFİYE 2022-03-04 13:00 15:30 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28857 ANKARA CD.

SAKARYA ARİFİYE 2022-03-04 13:00 15:30 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28857 BAHÇE SK.

SAKARYA ARİFİYE 2022-03-04 13:00 15:30 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28857 CAMİ SK.

SAKARYA ARİFİYE 2022-03-04 13:00 15:30 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28857 DADE SK.

SAKARYA ARİFİYE 2022-03-04 13:00 15:30 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28857 MERKEZ CD.

SAKARYA ARİFİYE 2022-03-04 13:00 15:30 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28857 NARLI SK.

SAKARYA ARİFİYE 2022-03-04 13:00 15:30 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28857 NAZLI SK.

SAKARYA ARİFİYE 2022-03-04 13:00 15:30 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28857 SALKIM SK.

SAKARYA ARİFİYE 2022-03-04 13:00 15:30 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28857 SÜMBÜL SK.

SAKARYA ARİFİYE 2022-03-04 13:00 15:30 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28857 YILDIRIM BEYAZIT CD.

SAKARYA ARİFİYE 2022-03-04 13:00 15:30 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28857 YURT SK.

SAKARYA ARİFİYE 2022-03-04 13:00 15:30 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28857 ÜMİT SK.

SAKARYA ARİFİYE 2022-03-04 13:00 15:30 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28857 İSTASYON CD.

SAKARYA ARİFİYE 2022-03-04 13:00 15:30 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28857 HANLIKÖY MAH.

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