Sakarya elektrik kesintisi! 19-20 Şubat Sakarya'da elektrik ne zaman gelecek? Sakarya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

SAKARYA (Haberler.com) - SEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Sakarya Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (SEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 19 Şubat Cumartesi günü Sakarya'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Sakarya'da Adapazarı, Serdivan, Akyazı, Erenler ve Hendek olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Sakarya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Sakarya'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Sakarya'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Sakarya'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

SAKARYA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

SAKARYA SERDİVAN 2022-02-18 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28484 329. SK.

SAKARYA HENDEK 2022-02-18 09:00 12:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28499 BEYLİCE MAH.

SAKARYA HENDEK 2022-02-18 09:00 12:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28499 ADAPAZARI DÜZCE YOLU

SAKARYA HENDEK 2022-02-18 09:00 12:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28499 BEYLİCE KÖYÜ İÇ YOLU

SAKARYA HENDEK 2022-02-18 09:00 12:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28499 HALİLBEY KÖYÜ İÇ YOLU

SAKARYA HENDEK 2022-02-18 09:00 12:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28499 ÇUKURHAN MAH.

SAKARYA HENDEK 2022-02-18 09:00 12:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28499 MERKEZ SK.

SAKARYA HENDEK 2022-02-18 09:00 12:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28499 YENİ

SAKARYA GEYVE 2022-02-18 09:00 15:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28483 DOĞANÇAY KÖYÜ

SAKARYA GEYVE 2022-02-18 09:00 15:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28483 DOĞANÇAY B.M SK.

SAKARYA GEYVE 2022-02-18 09:00 15:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28483 DOĞANÇAY MAH.

SAKARYA GEYVE 2022-02-18 09:00 15:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28483 DOĞANÇAY

SAKARYA GEYVE 2022-02-18 09:00 15:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28483 DOĞANÇAY KÖY İÇİ

SAKARYA GEYVE 2022-02-18 09:00 15:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28483 DOĞANÇAY YOLU

SAKARYA GEYVE 2022-02-18 09:00 15:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28483 MAKSUDİYE

SAKARYA GEYVE 2022-02-18 09:00 15:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28483 İsimsiz74

SAKARYA GEYVE 2022-02-18 09:00 15:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28483 KARAÇAM MAH.

SAKARYA GEYVE 2022-02-18 09:00 15:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28483 ADAPAZARI BİLECİK YOLU

SAKARYA GEYVE 2022-02-18 09:00 15:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28483 MAKSUDİYE MAH.

SAKARYA GEYVE 2022-02-18 09:00 15:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28483 MAKSUDİYE SK.

SAKARYA SERDİVAN 2022-02-18 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28484 KEMALPAŞA MAH.

SAKARYA SERDİVAN 2022-02-18 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28484 326. SK.

SAKARYA SERDİVAN 2022-02-18 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28484 329. SK.

SAKARYA SERDİVAN 2022-02-18 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28484 335.

SAKARYA SERDİVAN 2022-02-18 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28484 339.

SAKARYA SERDİVAN 2022-02-18 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28484 349. SK.

SAKARYA SERDİVAN 2022-02-18 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28484 İSTİKLAL MAH.

SAKARYA SERDİVAN 2022-02-18 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28484 321. SK.

SAKARYA SERDİVAN 2022-02-18 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28484 323. SK.

SAKARYA SERDİVAN 2022-02-18 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28484 324. SK.

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