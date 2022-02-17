Sakarya elektrik kesintisi! 17-18 Şubat Sakarya'da elektrik ne zaman gelecek? Sakarya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

SAKARYA (Haberler.com) - SEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Sakarya Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (SEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 17 Şubat Perşembe günü Sakarya'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Sakarya'da Adapazarı, Serdivan, Akyazı, Erenler ve Hendek olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Sakarya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Sakarya'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Sakarya'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Sakarya'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

SAKARYA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

SAKARYA ADAPAZARI 2022-02-17 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28470 SAKARYA MAH.

SAKARYA ADAPAZARI 2022-02-17 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28470 749 NOLU SK.

SAKARYA ADAPAZARI 2022-02-17 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28470 BEYKALFA SK.

SAKARYA ADAPAZARI 2022-02-17 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28470 YILMAZ SK.

SAKARYA ADAPAZARI 2022-02-17 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28470 İSMET İNÖNÜ CD.

SAKARYA ADAPAZARI 2022-02-17 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28470 TEKELER MAH.

SAKARYA ADAPAZARI 2022-02-17 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28470 1072 NOLU SK.

SAKARYA ADAPAZARI 2022-02-17 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28470 KARASU CD.

SAKARYA ADAPAZARI 2022-02-17 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28470 TAHİR SK.

DÜZCE CUMAYERİ 2022-02-17 09:00 10:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28477 ALT KÖYÜ

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