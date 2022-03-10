Sakarya elektrik kesintisi! 10 Mart Sakarya'da elektrik ne zaman gelecek? Sakarya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

SAKARYA (Haberler.com) - Sakarya elektrik kesintisi listesi ve SEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Sakarya Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (SEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 10 Mart Perşembe günü Sakarya'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Sakarya'da Adapazarı, Serdivan, Akyazı, Erenler ve Hendek olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Sakarya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Sakarya'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Sakarya'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Sakarya'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

SAKARYA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

SAKARYA ARİFİYE 2022-03-10 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:29007 FATIH MAH.

SAKARYA ARİFİYE 2022-03-10 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:29007 LAVANTA

SAKARYA ARİFİYE 2022-03-10 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:29007 NEZİH SK.

SAKARYA ARİFİYE 2022-03-10 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:29007 SELIMIYE CD.

SAKARYA ARİFİYE 2022-03-10 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:29007 FATİH MAH.

SAKARYA ARİFİYE 2022-03-10 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:29007 SELİMİYE CD.

SAKARYA PAMUKOVA 2022-03-10 09:30 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:29009 CUMHURIYET MAH.

SAKARYA PAMUKOVA 2022-03-10 09:30 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:29009 23. SK.

SAKARYA PAMUKOVA 2022-03-10 09:30 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:29009 ORHANGAZI CD.

SAKARYA PAMUKOVA 2022-03-10 09:30 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:29009 SEDAT ERYIGIT CD.

SAKARYA PAMUKOVA 2022-03-10 09:30 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:29009 CUMHURİYET MAH.

SAKARYA PAMUKOVA 2022-03-10 09:30 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:29009 20. SK.

SAKARYA PAMUKOVA 2022-03-10 09:30 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:29009 21. SK.

SAKARYA PAMUKOVA 2022-03-10 09:30 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:29009 22. SK.

SAKARYA PAMUKOVA 2022-03-10 09:30 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:29009 24. SK.

SAKARYA PAMUKOVA 2022-03-10 09:30 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:29009 26. SK.

SAKARYA PAMUKOVA 2022-03-10 09:30 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:29009 28. SK.

SAKARYA PAMUKOVA 2022-03-10 09:30 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:29009 KORTEPE CD.

SAKARYA PAMUKOVA 2022-03-10 09:30 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:29009 ORHANGAZİ CD.

SAKARYA PAMUKOVA 2022-03-10 09:30 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:29009 SEDAT ERYİĞİT CD.

SAKARYA PAMUKOVA 2022-03-10 09:30 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:29009 ZİYARET CD.

SAKARYA PAMUKOVA 2022-03-10 09:30 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:29009 KARAPINAR MAH.

SAKARYA PAMUKOVA 2022-03-10 09:30 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:29009 KARAPINAR SK.

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