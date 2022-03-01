Sakarya elektrik kesintisi! 1 Mart Sakarya'da elektrik ne zaman gelecek? Sakarya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

SAKARYA (Haberler.com) - Sakarya elektrik kesintisi listesi ve SEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Sakarya Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (SEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 1 Mart Salı günü Sakarya'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Sakarya'da Adapazarı, Serdivan, Akyazı, Erenler ve Hendek olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Sakarya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Sakarya'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Sakarya'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Sakarya'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

SAKARYA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

SAKARYA GEYVE 2022-03-01 13:00 16:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28782 DEMİRLER MAH.

SAKARYA GEYVE 2022-03-01 09:00 14:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28780 AKDOĞAN KÖYÜ

SAKARYA GEYVE 2022-03-01 09:00 14:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28780 AKDOĞAN MAH.

SAKARYA GEYVE 2022-03-01 09:00 14:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28780 AKDOĞAN SK.

SAKARYA GEYVE 2022-03-01 09:00 14:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28780 CECELER MAH.

SAKARYA GEYVE 2022-03-01 09:00 14:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28780 CECELER SK.

SAKARYA GEYVE 2022-03-01 09:00 14:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28780 KARACAÖREN MAH.

SAKARYA GEYVE 2022-03-01 09:00 14:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28780 DURAKLAR SK.

SAKARYA GEYVE 2022-03-01 09:00 14:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28780 DURMUŞLAR

SAKARYA GEYVE 2022-03-01 09:00 14:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28780 HACIÖMERLER SK.

SAKARYA GEYVE 2022-03-01 09:00 14:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28780 KARACAÖREN

SAKARYA GEYVE 2022-03-01 09:00 12:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28781 CECELER MAH.

SAKARYA GEYVE 2022-03-01 09:00 12:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28781 CECELER

SAKARYA GEYVE 2022-03-01 09:00 12:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28781 CECELER SK.

SAKARYA GEYVE 2022-03-01 13:00 16:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28782 DEMİRLER SK.

SAKARYA ARİFİYE 2022-03-01 09:00 15:30 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28807 FATIH MAH.

SAKARYA ARİFİYE 2022-03-01 09:00 15:30 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28807 ASLI

SAKARYA ARİFİYE 2022-03-01 09:00 15:30 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28807 BİLECİK

SAKARYA ARİFİYE 2022-03-01 09:00 15:30 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28807 DERVİŞ

SAKARYA ARİFİYE 2022-03-01 09:00 15:30 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28807 KAMELYA SK.

SAKARYA ARİFİYE 2022-03-01 09:00 15:30 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28807 YENER

SAKARYA ARİFİYE 2022-03-01 09:00 15:30 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28807 FATİH MAH.

SAKARYA ARİFİYE 2022-03-01 09:00 15:30 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28807 EŞREF SK.

SAKARYA ARİFİYE 2022-03-01 09:00 15:30 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28807 OSMANGAZİ CD.

SAKARYA ARİFİYE 2022-03-01 09:00 15:30 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28807 SELİMİYE CD.

SAKARYA ARİFİYE 2022-03-01 09:00 15:30 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28807 NEVIYE MAH.

SAKARYA ARİFİYE 2022-03-01 09:00 15:30 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28807 UYGUN SK.

SAKARYA ARİFİYE 2022-03-01 09:00 15:30 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28807 ÇETİN CD.

SAKARYA ARİFİYE 2022-03-01 09:00 15:30 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28807 NEVİYE MAH.

SAKARYA ARİFİYE 2022-03-01 09:00 15:30 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28807 BALKAYA SK.

SAKARYA ARİFİYE 2022-03-01 09:00 10:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28808 ARİFBEY MAH.

SAKARYA ARİFİYE 2022-03-01 09:00 10:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28808 UFUK SK.

SAKARYA ARİFİYE 2022-03-01 09:00 10:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28808 FATİH MAH.

SAKARYA ARİFİYE 2022-03-01 09:00 10:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28808 BARBAROS CD.

SAKARYA ARİFİYE 2022-03-01 09:00 10:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28808 NEVİYE MAH.

SAKARYA ARİFİYE 2022-03-01 09:00 10:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28808 UYGUN SK.

SAKARYA ARİFİYE 2022-03-01 09:00 10:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28808 ÇETİN CD.

SAKARYA ARİFİYE 2022-03-01 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28809 FATIH MAH.

SAKARYA ARİFİYE 2022-03-01 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28809 BİLECİK

SAKARYA ARİFİYE 2022-03-01 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28809 FATİH MAH.

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