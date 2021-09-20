Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ gönüllüleri Kocaeli'de çevre temizliği yaptı - Haberler
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Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ gönüllüleri Kocaeli'de çevre temizliği yaptı

AA / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel
Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ gönüllüleri Kocaeli'de çevre temizliği yaptı

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) gönüllüleri, Dünya Temizlik Günü kapsamında Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Harikalar Sahili'nde çevre temizliği yaptı.

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) gönüllüleri, Dünya Temizlik Günü kapsamında Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Harikalar Sahili'nde çevre temizliği yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Global Compact imzacı şirketlerinden biri olan SEDAŞ, çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermek amacıyla Dünya Temizlik Günü'nde farkındalık yaratmayı hedefleyen bir çalışmaya imza attı.

Dünyada meydana gelen çevresel kirliliğin bireysel ve kitlesel çabalarla önlenmesine dikkati çekmek için "Daha Temiz Bir Dünya Senin Elinde" sloganıyla sahaya çıkıldı.

Geleneksel hale getirilen etkinlikte bu sene Harikalar Sahili'ndeki piknik alanında bir araya gelen SEDAŞ çalışanları ve ailelerinden oluşan 60 kişilik gönüllü, sosyal mesafe, maske ve eldiven kullanımına dikkat ederek, yüzlerce kilo çöp ve atık topladı.

AA / Kadir Yıldız - Son Dakika Haberleri
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