Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ, 5 yıllık stratejik planını hazırladı

Enerji dağıtım sektöründe Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerinde 1,9 milyon aboneye hizmet veren Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), 5 yıllık stratejik planını oluşturdu.

Enerji dağıtım sektöründe Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerinde 1,9 milyon aboneye hizmet veren Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), 5 yıllık stratejik planını oluşturdu.

SEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk özel elektrik dağıtım lisansına sahip şirketlerinden biri olan şirket, 2009'dan bu yana Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerinde günlük hayatın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisini, yeni nesil teknoloji sistemleriyle insan ve çevre odaklı hizmet anlayışıyla müşterilerine ulaştırıyor.

Hizmet bölgesinde kaliteli ve sürdürülebilir enerji dağıtım hizmeti verme, verimliliği artıracak yatırım faaliyetlerini sürdürme sorumluluğu ve duyarlılığıyla hareket eden SEDAŞ'ın Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Necmi Odyakmaz, gerçekleştirdikleri çalıştayda, 2022-2026 yıllarını kapsayan stratejik planların ve şirket hedeflerinin oluşturulmasının yanı sıra paydaş beklenti ve katkılarını da ele aldıklarını bildirdi.

Odyakmaz, "5 yıllık stratejik planını, çeviklik ve esneklik öneminin bilinciyle sürdürülebilir finansal ve operasyonel dinamikler temelinde, çevreye ve insana duyarlılığı daima ön planda tutarak oluşturduk. Stratejik planımızın şirketimize, sektörümüze, çalışanlar ile müşteriler başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza değer katmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek