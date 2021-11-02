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Sakarya ekimde tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştı

AA / Emre Ayvaz - Haberler | Ekonomi
Sakarya ekimde tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştı

Sakarya'nın 558 milyon 230 bin dolarlık dış satımla tarihinin en yüksek ekim ayı ihracat rekorunu kırdığı bildirildi.

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın 558 milyon 230 bin dolarlık dış satımla tarihinin en yüksek ekim ayı ihracat rekorunu kırdığı bildirildi.

Sakarya Ticaret Ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, yaptığı yazılı açıklamada, kentin artan yatırımlarla 10 milyar dolarlık yıllık ihracat hedefine adım adım yaklaştığını belirtti.

Altuğ, Sakarya'nın 558 milyon 230 bin dolarlık ihracatla tarihinin en yüksek ekim ayı dış satım rakamına ulaştığına dikkati çekerek, "Dünya sanayisinde yaşanan küresel çip krizi nedeniyle yıl içindeki dalgalı seyir, öngörüldüğü gibi yıl sonunda kendini toparlanmaya bırakmış ve bunun da sonuçları rekorla kendini göstermiştir." ifadesini kullandı.

Kent ihracatının yaklaşık yüzde 90'ını aylık ve yıllık bazda otomotiv ve yan sanayi dış satımının oluşturduğunu, bu sektörü demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi ile kimyevi maddeler ve mamulleri sektörlerinin izlediğini belirten Altuğ, Sakarya menşeli ürünleri tercih eden ülkelerin başında Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, İspanya ve Polonya'nın geldiğini bildirdi.

Yılın ocak-ekim döneminde 4 milyar 58 milyon 843 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Altuğ, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yılın 10 ayına göre yüzde 18'lik artış başarısı da gösterdik. Bu ay da en çok ihracat yapan 7. il olduk ve 10 aylık toplam ihracatta geçici olarak yer aldığımız 8. sıradaki yerimizi koruduk. Sakarya, sahip olduğu potansiyelle artık hedefleri büyük bir kent. Üretimi benimseyerek bu rekorları kırmamızı sağlayan iş dünyasına teşekkürlerimi sunuyorum."

AA / Emre Ayvaz - Ekonomi Haberleri
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