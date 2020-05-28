SAKARYA Ehliyetine el konulunca tüfekle kendini eve kapattı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

SAKARYA Ehliyetine el konulunca tüfekle kendini eve kapattı

Ehliyetine el konulunca tüfekle kendini eve kapattıSAKARYA'nın Karasu ilçesinde ehliyetine el konulan H.E. kendini tüfekle eve kapatarak intihar edeceğini söyledi.

28.05.2020 20:49 | Son Güncelleme: 28.05.2020 20:57

Ehliyetine el konulunca tüfekle kendini eve kapattı

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde ehliyetine el konulan H.E. kendini tüfekle eve kapatarak intihar edeceğini söyledi. Uzun çabalar sonucu ikna edilen H.E., ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.

Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Sahil Caddesi'nde bulunan bir apartmanın giriş katında oturan H.E. dün akşam saatlerinden ehliyetine el konulduktan sonra tüfekle kendini eve kapattı. Durumu fark eden arkadaşı polise haber verdi. H.E., ikna çabalarına rağmen bugün saat 14.00'e kadar eylemini sürdürdü. Ehliyetine el konulduğu için intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen H.E. polislerden ehliyetinin geri verilmesi talebinde bulundu. Kendine zarar vermesinden endişe eden arkadaşı ve polis ekiplerinin uzun süre görüşmesinin ardından H.E. ikna oldu. Tüfeğini polise teslim eden H.E., ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

SAKARYA Ehliyetine el konulunca tüfekle kendini eve kapattı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı devam edecek Haber
Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı devam edecek
Son Dakika: Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılacak Haber
Son Dakika: Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılacak
Hırsızlar, öğle arası şekerleme yapan çiftçinin tüm meyvelerini toplayıp kaçtı Haber
Hırsızlar, öğle arası şekerleme yapan çiftçinin tüm meyvelerini toplayıp kaçtı
Son Dakika: Türkiye'de 28 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 30 kişi vefat etti, 1182 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 28 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 30 kişi vefat etti, 1182 yeni vaka tespit edildi
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı Haber
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı Haber
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı
Canlı yayında yöneltilen 'Kürtçe' sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
Diyarbakır'da tekstil fabrikasında çalışan 16 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Diyarbakır'da tekstil fabrikasında çalışan 16 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı
TFF, lig ve kupadaki kalan maçlarda oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e çıkardı
TFF, lig ve kupadaki kalan maçlarda oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e çıkardı
Birçok ilden görülen gök taşının Erzurum'da bulunduğu iddia edildi
Birçok ilden görülen gök taşının Erzurum'da bulunduğu iddia edildi
Son Dakika: Üniversite sınavına girecek adaylar, sınav merkezlerini değiştirebilecek
Son Dakika: Üniversite sınavına girecek adaylar, sınav merkezlerini değiştirebilecek
Son Dakika: Salgında ölüm oranları açıklandı! Türkiye dünya devlerine taş çıkarttı
Son Dakika: Salgında ölüm oranları açıklandı! Türkiye dünya devlerine taş çıkarttı
Merkez Bankası'nın rezervleri 86,3 milyar dolara geriledi
Merkez Bankası'nın rezervleri 86,3 milyar dolara geriledi
Cüneyt Arkın, sağlık durumu hakkında yapılan asılsız paylaşımlara isyan etti
Cüneyt Arkın, sağlık durumu hakkında yapılan asılsız paylaşımlara isyan etti
20 yaş altı ve 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağı için yeni bir düzenleme yapılacak
20 yaş altı ve 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağı için yeni bir düzenleme yapılacak
Salgın dönemindeki en ilginç olay! Cenazesinden bir ay sonra evine döndü
Salgın dönemindeki en ilginç olay! Cenazesinden bir ay sonra evine döndü
Emile Heskey, Jürgen Klopp'a Çağlar Söyüncü'yü transfer etmesini önerdi
Emile Heskey, Jürgen Klopp'a Çağlar Söyüncü'yü transfer etmesini önerdi
Beşiktaş, Galatasaray'la sözleşmesi bitecek olan Nagatomo'yu gündemine aldı
Beşiktaş, Galatasaray'la sözleşmesi bitecek olan Nagatomo'yu gündemine aldı
Dün akşam doğu illerimizi ayağa kaldıran gök taşı nereye düştü? Uzman isim iki yeri işaret etti
Dün akşam doğu illerimizi ayağa kaldıran gök taşı nereye düştü? Uzman isim iki yeri işaret etti
Babasının izinden gitti! 2 çocuk annesi kadın, ön yargıları yıkıp otobüs şoförü oldu
Babasının izinden gitti! 2 çocuk annesi kadın, ön yargıları yıkıp otobüs şoförü oldu
Negredo'nun antrenman sırasında Beşiktaş forması giymesi sosyal medyada gündem oldu
Negredo'nun antrenman sırasında Beşiktaş forması giymesi sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika: İstanbul'da yarın Cuma namazı kılınacak camiler belli oldu
Son Dakika: İstanbul'da yarın Cuma namazı kılınacak camiler belli oldu
Aile kavgası bir babayı evlat katili yaptı
Aile kavgası bir babayı evlat katili yaptı
'10 milyon liram olsa müziği bırakırım' diyen İrem Derici'ye para yağdı
"10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi
Elazığ'daki kanlı saldırının faili kulüp başkanı ile oğlu çıktı! Yorgan hurçu ile ranza arasında yakalandı
Elazığ'daki kanlı saldırının faili kulüp başkanı ile oğlu çıktı! Yorgan hurçu ile ranza arasında yakalandı
Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi
Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı
Kan donduran olay! 11 yaşındaki oğlunu öldürüp hiçbir şey olmamış gibi kayıp ilanı verdi
Kan donduran olay! 11 yaşındaki oğlunu öldürüp hiçbir şey olmamış gibi kayıp ilanı verdi
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Bülent Kuşoğlu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Hande Ataizi Demet Akalın Hatice Çarpar
Spor Arda Turan Fatih Terim Kenan Sofuoğlu Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kadın Haziran Beşiktaş Fenerbahçe
Şu an buradasınız: SAKARYA Ehliyetine el konulunca tüfekle kendini eve kapattı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 20:58:31. #1.15#
title