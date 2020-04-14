Sakarya Efsane Taekwondo Spor Kulübü sporcuları evden çalışıyor Sakarya Efsane Taekwondo Spor Kulübü , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde tüm sporcularının evden çalıştığını açıkladı.

Kulüp basın danışmanı Efekan Öztaş'ın yaptığı açıklamada , " Sakarya Efsane Taekwando Spor Kulübü olarak sağlık bakanlığımızın ilk Covid-19 virüsü vakasını açıklamasının ardından, tümgruplarımızın çalışmalarını 'Evde kal' diyerek iptal ettik. Uzayan evde izolasyon süreci nedeniyle sporcularımızı, sporcu ailelerini kapsayan video konferans çalışmalarını 'Sakarya Efsane Spor Kulübü Ev Ödevinde' diyerek başlattık." dedi.

"Evler Spor Salonlarına Döndü"

Efekan Öztaş, " Tüm spor organizasyonlarının küresel salgın 'Kovid-19' sebebiyle durduğu ve kısmi sokağa çıkma yasağı ile antrenmanların da yasaklandığı ülkemizde sporcularımızaevlerinde bireysel çalışmalar yapmasına yönelik programalar hazırladık. Sporcularımız evlerini adeta spor salonlarına döndürerek evlerinin salonunda, balkonunda, bahçesinde, garajında hatta çatısında hareketler yaparak çalışmalarını sürdürüyorlar. Sporcularımız yaptıkları çalışmalarının video görüntülerini bizlere ulaştırarak antrenmanları yakından takip ediyoruz." dedi

Sporculara virüs ile ilgili bilgilendirme ve korunma için uygulanması gereken kuralları içeren bilgi metinlerinin paylaşıldığına dabelirten Efekan Öztaş , kulüp antrenörlerinin sporculara video bağlantı ile fiziksel egzersiz programları, beslenme programları ile kaygı, stres gibi sorunlar için çözüm önerileri içeren programlar uyguladıklarını söyledi.

Uzaktan çalışma programının sporcuların geri bildirimleri ile geliştirileceğinden bahsedilen açıklamada Sakarya Efsane Taekwando Spor Kulübübasın danışmanı Efekan Öztaş kulüp oyuncularının katılacağı video konferanslar hazırlandığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Bültenler