Son dakika gündem: Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Karabük'te yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları unutulmadı
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Son dakika gündem: Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Karabük'te yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları unutulmadı

03.01.2021 13:01 | Son Güncelleme: 03.01.2021 13:34

Son dakika haberi: Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek sıkıntısı yaşayan sokak hayvanlarına yem verildi.

Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Karabük'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek sıkıntısı yaşayan sokak hayvanlarına yem verildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ile Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kısıtlama sebebiyle yeteri kadar beslenemeyen sokak hayvanlarını unutmadı.

Kırsal alandaki kedi ve köpeklere mama ulaştıran ekipler, hayvanlara sevgi gösterisinde bulundu.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri de kent merkezinde yiyecek bulmakta zorlanan güvercinlere yem verdi.

Düzce

Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısıtlamanın son gününde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi.

Çuhallı, Çınar Caddesi, Fedai Karabıyık Parkı ve Merkez Camisi avlusunda sokak hayvanlarına yem bırakan ekipler, güzel görüntü oluşturdu.

Ekipler ayrıca Akçakoca Merkez Camisi avlusunda bulunan güvercinleri elleriyle besledi.

Düzce Valiliği ise sokağa çıkma kısıtlamasında emniyet ekiplerinin şehrin farklı noktalarında sokak hayvanlarını beslediğini bildirdi.

Karabük

Karabük Doğal Afet ve Sağlık Arama Kurtarma Derneği (DASKUT) İl Temsilcisi Mehmet Kımır ve gönüllü üyelerle gerçekleştirilen etkinlikte, aç kalan kedi, köpek ve kuşlar beslendi.

Sokak hayvanlarının bulunduğu alanları gezen gönüllüler, hayvanları elleriyle besledi, beslenme alanlarına mama ve yem koydu.

Zonguldak Belediyesi ekipleri de yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının ihtiyacını karşılamak için kentin çeşitli bölgelerine kuru mama ve su bıraktı.

Son dakika gündem: Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Karabük'te yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları unutulmadı
Son dakika gündem: Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Karabük'te yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları unutulmadı
Son dakika gündem: Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Karabük'te yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları unutulmadı
Son dakika gündem: Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Karabük'te yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları unutulmadı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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