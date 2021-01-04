Çankırı'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 65 kişiye para cezası

Çankırı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 31 Aralık 2020-4 Ocak 2021'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 65 kişiye para cezası kesildi.

Çankırı Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde kısıtlama süresince denetim gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uygulamalarda 6 bin 118 şahsın sorgusu yapılırken 1784 araç kontrol edildi, 43 kişiye kısıtlama ihlalinden ceza uygulandı.

Polis ekiplerince kent merkezinde yapılan denetimlerde ise sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden, maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 22 kişiye ceza verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın