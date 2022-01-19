Kar aralıklarla etkisini sürdürüyor

Sakarya, Düzce ve Bartın'da etkili olan kar, günlük hayatı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor.

SAKARYA (AA) - Sakarya, Düzce ve Bartın'da etkili olan Kar, günlük hayatı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Gece başlayan kar yağışı, şehir merkezi ile Kocaali ve Hendek ilçelerinde yoğun şekilde etkisini sürdürüyor.

Bazı vatandaşlar araçlarını kendi imkanlarıyla kardan temizlerken, Kocaali ve Hendek Belediyesi ekipleri, yolları açık tutmak için iş makineleriyle çalışma yürütüyor.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde de 2 gün önce başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren yağış nedeniyle kar kalınlığı 60 santimetreye yaklaştı.

Sürücüler ve vatandaşlar, karla kaplı yollarda ve kaldırımlarda ilerlemekte güçlük çekti.

Kar yağışıyla sessizliğe bürünen kentte, Yığılca Belediyesi ekipleri küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Bartın'da karla kaplı ağaç tüneller

Bartın-Karabük kara yolunun yaklaşık 9 kilometrelik bölümünde Bahçecik mevkisinde 1. derece sit alanı ilan edilen ağaçların kendiliğinden oluşturduğu tüneller de yağan karla güzelliğine güzellik kattı.

Güzergahı kullanan sürücüler, beyaza bürünen ağaç tüneller içerisinde manzara eşliğinde yolculuk etme imkanı buluyor.