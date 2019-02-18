Sakarya Dostluk ve Kaynaşma Gecesi'ne Hazırlanıyor

Hasan Kılıç ve Erkan Azman'ın Organizatörlüğünü yaptığı anlamlı programda; ünlü sanatçılar Sakaryalıların karşısına çıkacak; AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin onur konuğu olarak katılacağı gecede; Karadeniz Müziğinin tanınmış isimlerinden Yahya Birinci, Sinan Sami, Zeynep Birinci, Erkan Yeşilyurt ve Ebru Kasapoğlu sahne alacak.

Geceile ilgili, Aziziye Cami Karşısı'nda bulunan Sisdağı Müzik Market'ten veya Hasan Kılıç'ın 0532 7907486 nolu telefondan bilgi alınabileceği bildirildi.

Kaynak: Bültenler