SAKARYA Doğum yapamayan kedi sezaryen ile 5 yavru dünyaya getirdi
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SAKARYA Doğum yapamayan kedi sezaryen ile 5 yavru dünyaya getirdi

Doğum yapamayan kedi sezaryen ile 5 yavru dünyaya getirdiSAKARYA'nın Karasu ilçesinde veteriner hekim Hilal Can doğum yapmakta zorlanan kedinin sezaryen ile 5 yavrusunun dünyaya gelmesini sağladı.

24.06.2020 10:28 | Son Güncelleme: 24.06.2020 11:14

Doğum yapamayan kedi sezaryen ile 5 yavru dünyaya getirdi

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde veteriner hekim Hilal Can doğum yapmakta zorlanan kedinin sezaryen ile 5 yavrusunun dünyaya gelmesini sağladı.

Karasu Yalı Mahallesi'nde bir kedinin doğum yapamadığını fark eden vatandaşlar, durumu ilçede görev yapan veteriner Hilal Can'a bildirdi. Hilal Can vatandaşlardan kediyi getirmesini rica etti. Yavru kedilerden birinin rahim kanalında sıkışarak ölmesi nedeniyle diğer yavruların doğamadığını fark eden Hilal Can, sezaryen ile 5 kedinin dünyaya gelmesini sağladı. Kedi ve 5 yavrusunun sağlığının iyi olduğu öğrenildi.

SAKARYA Doğum yapamayan kedi sezaryen ile 5 yavru dünyaya getirdi

Kaynak: DHA

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