SAKARYA Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş mevlide katıldı

17.08.2019 16:55

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş mevlide katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Sakarya İl Müftülüğü tarafından 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde hayatını kaybedenlerin anısına düzenlenen mevlide katıldı.

17 Ağustos 1999 Marmara Depreminin 20'nci yıldönümü etkinlikleri kapsamında Sakarya İl Müftülüğü tarafından hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu. Adapazarı Yeni Cami'de düzenlenen mevlide Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş katıldı. Ali Erbaş depremin üzerinden 20 yıl geçtiğini belirterek, '17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden 20 yıl geçti. Akrabalarımızdan, komşularımızdan, dostlarımızdan birçoğunu o gece kaybettik, Rabbim hepsine rahmet eylesin, bir daha böyle felaketler bizlere yaşatmasın. Bizler dünyada Rabbimizin ifadesi ile imtihan olmak için gönderildik ama bu imtihanı en güzel işi yaparak kazanmamız gerekiyor. Ölümde, hayatta bizim imtihanımız için. Bu dünyada imtihan oluyoruz, hangimiz daha güzel iş yapıyoruz diye.ö dedi.

Erbaş afetlere karşı bilinçli Müslümanlar olarak tedbirlerimizi almak zorunda olduğumuzu ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü

'O açıdan Peygamber efendimiz buyurdu ki; 'İş ehline verilmedi mi, kıyameti bekle' ne demek kıyameti bekle işte deprem bir kıyamettir. İnşallah hem dünya için hem de ukba için üzerimize düşen vazifeleri yerine getirmek zorundayız. Sorumluluklarımızın bilincinde olmak zorundayız. Afetler yüce Rabbimizin takdiridir, onun önüne geçmek mümkün değildir. Durdurabiliyor muyuz depremi, sel, yağmuru Bu Cenab-ı Hak'kın takdiri. Ama inşallah bilinçli Müslümanlar olarak afetlerin olacağını dikkate alarak tedbirlerimizi de almamız lazım, maddi ve manevi tedbirlerimizi. İyi mühendis, mimar yetiştireceğiz, ahlaklı iş adamı, müteahhit yetiştireceğiz ki yaptığı evleri sağlam yapsın. Depremi durdurmaya gücümüz yetmiyor ama depremin zararlarını azaltmaya gücümüz yetiyor bunu bizim yapmamız lazımö

Kaynak: DHA