Sakarya deaş'ın 5 numarası bu evde yakalandı

30.10.2019 11:30

DEAŞ'ın 5 numarası bu evde yakalandı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'ın 5 numaralı ismi olduğu belirtilen İsmail el İthavi'nin, geçen yıl 2 ay süren takip sonucu yakalandığı evin, Arabacı Alanı Mahallesi'nde olduğu ortaya çıktı. İsmail el İthavi ve yanındaki Iraklıların saklandığı Sultan Sokak'taki evi emlakçıdan kiraladığı, operasyonun ardından boşalan dairede şu an Suriyeli ailenin oturduğu öğrenildi.

Terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el Bağdadi'nin yakalanmasındaki kilit isim olan ve örgütün 5 numarası olduğu belirtilen İsmail el İthavi, geçen yıl Sakarya'da yakalandı. Bağdadi'nin üst düzey yardımcısı ve örgütte dini konulardan sorumlu olduğu belirtilen İsmail el İthavi'nin, Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yaptığı belirlendi. Irak istihbarat birimlerinin verdiği bilgiler doğrultusunda, 2 aylık takibin ardından İsmail el İthavi'nin, şubat ayında, Serdivan ilçesinde kaldığı ev tespit edildi. Gizli yürütülen soruşturma kapsamında İthavi, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin operasyonuyla eve düzenlenen operasyonla yakalandı. İsmail el İthavi, sorgusunun ardından Irak'a teslim edildi.

İsmail el İthavi'nin yakalandığı evin, Serdivan'a bağlı Arabacı Alanı Mahallesi'ndeki Sultan Sokak'ta olduğu ortaya çıktı. İsmail el İthavi ile yanında bulunan Iraklı kişilerin, evi emlakçıdan kiraladıkları, operasyonun ardından boşalan, 3 katlı binanın 1'inci katındaki dairenin ise Suriyeli aileye kiralandığı öğrenildi.

Kaynak: DHA