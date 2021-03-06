Sakarya'dan teslim alınan Bayrak Bolu'ya uğurlandı
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Sakarya'dan teslim alınan Bayrak Bolu'ya uğurlandı

06.03.2021 10:07 | Son Güncelleme: 06.03.2021 10:11
Sakarya'dan teslim alınan Bayrak Bolu'ya uğurlandı

DÜZCE(İHA) – Çanakkale Zaferi'nin 106. Yıl dönümü ve şehitleri anma günü dolayısı ile başlatılan Anadolu Gönül Yolu, 81 genç 81 bayrak etkinliği kapsamında Sakarya'dan teslim alınan bayrak Bolu'ya uğurlandı.

DÜZCE(İHA) – Çanakkale Zaferi'nin 106. Yıl dönümü ve şehitleri anma günü dolayısı ile başlatılan Anadolu Gönül Yolu, 81 genç 81 bayrak etkinliği kapsamında Sakarya'dan teslim alınan bayrak Bolu'ya uğurlandı.

Bu yıl Çanakkale Zaferi'nin 106. Yılı nedeni ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayraktar projesi başlattı. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Günü dolayısı ile başlatılan proje kapsamında Türk Bayrağı il il dolaştırılıp teslim ediliyor. Sakarya'dan gelen şanlı Türk Bayrağı, Düzce Valisi Cevdet Atay tarafından teslim alındı. Düzce'den bir gencinde eşlik ettiği teslim programda, Vali Atay şanlı Türk Bayrağını öpmesinin ardından Bolu'ya uğurladı. - DÜZCE

Sakarya'dan teslim alınan Bayrak Bolu'ya uğurlandı
Sakarya'dan teslim alınan Bayrak Bolu'ya uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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