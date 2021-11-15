Sakarya'dan Suriye'ye 11 yardım tırı gönderildi

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Hayrat Vakfı Sakarya Şubesince gıda malzemeleri yüklenen 11 tır, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Suriye'nin İdlib kentine uğurlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Demokrasi Meydanı'nda gıda malzemelerinin Suriye'ye uğurlanması dolayısıyla tören düzenlendi.

Belediye Başkanı Ekrem Yüce, törendeki konuşmasında,1999 Marmara Depremi'nin üzerinden 22 yıl geçmesine rağmen yardımlaşmanın, kardeşliğin, destek olmanın ne denli önemli olduğunu asla unutmadıklarını belirtti.

Sakarya'dan dünyanın dört bir yanına tırlar dolusu yardım gönderildiğini aktaran Yüce, şunları kaydetti:

"İşte bugün de İdlib'deki savaş mağdurlarına kardeşliğimizi, dostluğumuz gönderiyoruz. Bu organizasyonun tertip edilmesinde emeği geçen Hayrat Vakfı'na, hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum. Belediye olarak bu tip organizasyonların en büyük destekçisi olmanın gururunu yaşıyoruz ve inşallah yaşamaya devam edeceğiz. Bu organizasyon, inşallah bundan sonraki tüm kardeşlik ve dostluk çalışmalarının teminatıdır."

Hayrat Vakfı Sakarya Şube Başkanı Üzeyir Cesur ise bugüne kadar 78 yardım tırını dualarla İdlib'e uğurladıklarını belirterek, "Bugün de 11 yardım tırını uğurlayarak bu sayıyı önce 89'a, inşallah yıl sonuna kadar da 100'e çıkarmak istiyoruz. Bugün Suriye'de 1 milyon yetim kardeşimiz var. Bunların 200 bini kardeş şehrimiz İdlib'de. Onlar fakirlik ve musibetle imtihan olurken bizler yardımla imtihandayız. Rabb'im cümlemizi kazananlardan eylesin." ifadelerini kullandı.

Programın ardından patates, soğan, gıda kolisi, un ve su yüklü 11 tır, dualarla İdlib'e uğurlandı.

AA / İbrahim Yozoğlu - Son Dakika Haberleri

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