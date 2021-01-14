Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine 40 ton un yardımı
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Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine 40 ton un yardımı

14.01.2021 16:17 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:50

Beşir Derneği Sakarya Temsilciliğince 2 tıra yüklenen 40 ton un, Suriye'deki ihtiyaç sahipleri için ekmek yapılmak üzere Derneğin Kilis'teki fırınına gönderildi.

Beşir Derneği Sakarya Temsilciliğince 2 tıra yüklenen 40 ton un, Suriye'deki ihtiyaç sahipleri için ekmek yapılmak üzere Derneğin Kilis'teki fırınına gönderildi.

Adapazarı ilçesindeki Semerkand Kültür Merkezi önüne getirilen 2 tır, dualarla uğurlandı.

Beşir Derneği Batı Karadeniz Bölge Müdürü Metin Doruklu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kilis, Azez ve Cerablus'ta faaliyet gösteren paylaşım noktaları, fırın ve aşevleri ile Afrin ve İdlib'deki ihtiyaç sahiplerinin sıcak yemek ve ekmek ihtiyacını karşıladıklarını söyledi.

Yardım faaliyetlerine devam edeceklerini belirten Doruklu, "Bugün Afrin ve İdlib'deki mazlum kardeşlerimize ekmek çıkaran Kilis'teki fırınımızda kullanılmak üzere tırlarla 40 ton un gönderiyoruz. Beşir Derneği olarak hayırlarınıza köprü olmak için her daim buradayız. Emeği geçen tüm gönül dostlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine 40 ton un yardımı
Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine 40 ton un yardımı
Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine 40 ton un yardımı
Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine 40 ton un yardımı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı

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