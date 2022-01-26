Sakarya'dan soğuk havada iç ısıtan görüntüler

Sakarya gişelerinde soğuk havada iç ısıtan görüntüler kaydedildi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, zorlu şartlarda yolculuk yapan vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı, bazı bölgelerde vatandaşların yollarda kalmasına sebep oldu. Sakarya'da da etkisini gösteren yağışlar sonrasında ekipler adeta teyakkuza geçti. Adapazarı Gişelerine giden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ise, kar ve buzlanma nedeni ile zor şartlarda yolculuk yapan şoför ve yolculara sıcak çorba ikramında bulundu. Burada yoldaki vatandaşlar ile de sohbet eden Yüce'nin örnek davranışı beğeni kazandı.

Yapılan duyarlı etkinlik Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medyasından paylaşıldı. Yapılan paylaşımda, "Hizmetlerimiz sayesinde yüzü gülen vatandaşlarımızı görünce çok mutlu oluyoruz. Şehrimizin giriş-çıkış noktası olan Sakarya gişelerinde kar ve buzlanma nedeni ile zorlu şartlarda yolculuk yapan şoför ve yolculara çorba ikramında bulunduk. Yolunuz açık olsun" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA