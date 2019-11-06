Sakarya'dan Siirt'e uzanan kardeşlik köprüsü
Siirt'te anaokulu öğretmenlerinin sosyal medyadan başlattığı okulla yardım kampanyasına Sakarya'dan destek eli uzandı.
Siirt'te anaokulu öğretmenlerinin sosyal medyadan başlattığı okulla yardım kampanyasına Sakarya'dan destek eli uzandı.
Selahaddin Eyyubi Anaokulu Müdürü Rıdvan Palan, müdür yardımcısı Yakup Çelepkolu ve öğretmen Sevda Özcan'ın girişimleriyle başlatılan kampanya Sakarya'dan destek geldi.
Sakarya'nın Hendek ilçesi Yeni Yüzyıl İlkokulu tarafından öğrencilere ayakkabı ve kırtasiye yardımı yapıldı.
Selahaddin Eyyubi Anaokulu Müdür Yardımcısı Çelepkolu, okullarına başlatılan kampanyaya büyük destek çıktığını belirterek, "Sakarya'nın yanı sıra Antalya, Aydın, Gaziantep, Çorum, Ankara ve İstanbul'daki hayırseverler kampanyamıza katkı sundu." dedi.