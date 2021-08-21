Sakarya'dan patent, faydalı model, tasarım ve marka çalışmalarına 39 başvuru yapıldı
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Sakarya'dan patent, faydalı model, tasarım ve marka çalışmalarına 39 başvuru yapıldı

Sakarya'dan patent, faydalı model, tasarım ve marka çalışmalarına 39 başvuru yapıldı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Milli Eğitim Bakanlığının fikri mülkiyet hakları çalışmaları kapsamında yürüttüğü patent, faydalı model, tasarım ve marka çalışmalarına kentten 39 başvuru yapıldığını bildirdi.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Milli Eğitim Bakanlığının fikri mülkiyet hakları çalışmaları kapsamında yürüttüğü patent, faydalı model, tasarım ve marka çalışmalarına kentten 39 başvuru yapıldığını bildirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, mesleki eğitim alanında başlatılan çalışmaların tüm ortaöğretim kurumlarında yaygınlaştırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı desteğiyle yürütülen etkinliklerde, Sakarya'daki mesleki ve teknik anadolu liselerinin geliştirdiği üretimlerin dikkat çektiğine değinilen açıklamada, "Kimya teknolojisi, özel eğitim, mobilya iç mekan tasarımı, elektrik-elektronik, bilişim, tekstil, çocuk gelişimi, el sanatları gibi pek çok alanda üretilen çalışmalar arasında patent türünde 'Bitki Türüne Göre Otomatik Sulama', 'Öğreten Sandalye'; faydalı model türünde 'Elektrikli El Arabası', 'Güneş Enerjili Radyatör Fanı'; tasarım türünde 'Değiştirilebilir Şemsiye Kılıfı'; marka türünde 'Lastikli Yüz Maskesi' gibi ilginç üretimler yer alıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Durmuş, Sakarya'nın 39 başvuruyla projelere katkı verdiğini aktararak, son yıllarda önemi giderek artan meslek liselerinin çok başarılı grafik çizdiklerini vurguladı.

Fikri mülkiyet farkındalığını tüm ortaöğretim kurumlarına yaygınlaştırmak amacıyla "Strateji Geliştirme Ar-Ge Birimi" bünyesinde koordinasyonu sağlamak ve gerekli desteği vermek üzere fikri mülkiyet ofisi kurduklarını aktaran Durmuş, 39 başvurudan 6'sının tescilinin gerçekleştiğini, diğerleri için de değerlendirme sürecinin devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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