Sakarya'dan Nusaybin'e Kardeşlik Rüzgarı

Sakarya'da ikamet eden bir grup vatandaş, Diyarbakır, Mardin ve Batman illerinde bulunan tarihi ve turistik yerleri görebilmek için bir gezi turu düzenledi.

Terör olaylarının son bulmasıyla sakinleşen Güneydoğu il ve ilçeleri turist kafilelerinin uğrak yerleri haline gelmeye başladı. Sakarya'dan Diyarbakır, Mardin, Hasankeyf ve Batman illerine seyahat eden kafile, yol güzergahında Nusaybin'de davul zurnalı törenle karşılandı. Nusaybin ilçe halkı ve yerel idareciler tarafından törenle karşılanan Sakaryalılar durumdan yaşadıkları memnuniyeti dile getirerek, bu tür gezilerin daha sık yapılması gerektiğini belirttiler. Geziyi düzenleyen kafile başkanı, tüm halkın bu güzellikleri mutlaka görmesi gerektiğini söyledi. - SAKARYA