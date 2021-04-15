Sakarya'dan mart ayında 118 ülkeye ihracat
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Sakarya'dan mart ayında 118 ülkeye ihracat

Sakarya'dan mart ayında 118 ülkeye ihracat
Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu - Haberler | Ekonomi

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, mart ayında Sakarya'nın 118 ülkeye ihracat gerçekleştirme başarısını gösterdiğini bildirdi.

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Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, mart ayında Sakarya'nın 118 ülkeye ihracat gerçekleştirme başarısını gösterdiğini bildirdi.

Altuğ, yazılı açıklamasında, ülkenin mart ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artışla 18 milyar 985 milyon dolara çıktığını kaydetti.

Mart ayında dış ticaret açığının yüzde 14,2'lik düşüş göstererek 5,5 milyar dolardan 4,7 milyar dolara gerilediğini belirten Altuğ, şöyle devam etti:

"Son bir yıldır dünya ticaretinde inişli-çıkışlı bir grafik hakim olsa da Türkiye, salgın sürecinde üretim dengesini bozmadan üretmeye devam ediyor, pandemiye rağmen Haziran 2020'den bu yana artarak devam eden ihracat rakamları cari açığın hızlı düşüşünü beraberinde getiriyor. Sakarya'nın 2021 Mart ayı ihracat rakamlarına baktığımızda 480 milyon 260 bin dolarlık ihracat gerçekleştirerek geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 59, 2021 Şubat ayına göre de yüzde 8'lik bir artış başarısı göstermiştir. Bu tabloya baktığımızda şehrimiz ihracatçı iller arasında 7. sıradaki yerini korumaya devam etmektedir."

Mart ayı ihracatında otomotiv sektörünün başı çektiğini vurgulayan Altuğ, şunları kaydetti:

"2021 Mart ayı ihracatımızda ülke bazlı verilere baktığımızda ise Sakarya 118 ülkeye ihracat gerçekleştirme başarısını göstererek dünyanın yüzde 56'lık kısmına üretim yapmıştır. Bu ülkeler arasında Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, İspanya ve Polonya başı çekmektedir. Bu tabloya baktığımızda Sakarya dünya ülkelerinin yarısından fazlasını 'Made In Sakarya' ürünleriyle tanıştırmaya, dünya ticaretinde etkin olmaya ve katkı vermeye devam etmektedir. "

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu

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