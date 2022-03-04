Sakarya'dan kısa kısa

SAKARYA (AA) - Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye fabrikasını ziyaret etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Genel Müdür ve Üst Yönetici (CEO) Erdoğan Şahin, Baş Koordinatör Kenji Tsuchiya ve diğer yetkililerce karşılanan Vali Kaldırım'a, üretim ve ihracat faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Vali Kaldırım'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Şahin, Sakarya'ya değer katmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaldırım da Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'nin kent için çok değerli bir üretim üssü olduğuna değinerek, Sakarya'ya gelen yeni yatırım taleplerine örnek ve referans niteliğinde olduğunu ifade etti.

Toplantının ardından karşılıklı hediye takdimi gerçekleşti, fabrika gezildi.

SAÜ'de Rusya-Ukrayna savaşı ele alındı

Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesince "Rusya-Ukrayna Çatışmasının Uluslararası Hukuk Açısından Değerlendirilmesi" konulu panel düzenlendi.

Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şafak Narbay, konuşmasında, Rusya'nın hiçbir haklı gerekçe olmaksızın Ukrayna'yı işgal ettiği değerlendirmesinde bulundu.

"Self-Determinasyon İlkesi Çerçevesinde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin Rusya Tarafından Tanınması" başlığı altında konuşan Dr. Öğretim Üyesi Ensar Muslu, bu savaşın uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve bir toprak üzerindeki egemenliğin ancak egemen devletin rızasıyla el değiştirebileceğini anlattı.

SUBÜ konuşmalarının ilk konuğu Rektör Sarıbıyık oldu

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesince düzenlenen SUBÜ Konuşmaları'nda 3. sezonun ilk katılımcısı Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık oldu.

Söyleşide, üniversitede öne çıkan son gelişmeler, sosyal transkript ve akreditasyon çalışmaları hakkında bilgiler paylaşan Sarıbıyık, öğrencilerin bütünleme sınavları, kampüs yeri ve uzaktan eğitim gibi birçok konudaki sorularını da cevaplandırdı.

Sarıbıyık, dijital çağda artık öğrencilerin sadece aldığı ve transkriptinde yazan derslere bakılmadığını belirterek, "Bu anlamda üniversitemizde uygulamaya aldığımız sosyal transkript oldukça önemli. SUBÜ Konuşmaları bunun bir parçası. Kulüp faaliyetleri, etkinlikler, sosyal sorumluluk projeleri, öğrencilik döneminde ucundan tuttukları işler bunların hepsi sosyal transkriptte yer alabiliyor." ifadesini kullandı.

SATSO'da bilgilendirme semineri düzenlendi

Sakarya Sanayi ve Ticaret Odası ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde "Mesleki Eğitim Merkezleri Bilgilendirme Semineri" gerçekleştirildi.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ev sahipliğindeki seminere, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı da katıldı.

Seminerde Milli Eğitim Müdürlüğünden uzman kişiler tarafından çıraklık, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik eğitimleri ile işletmelere yönelik devlet katkılarıyla ilgili konular hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

Altuğ, Sakarya'nın tükettiğinden fazlasını üreten bir şehir olduğunu belirterek, üretim gücünü planlı ve temiz sanayileşme ile her geçen gün artırmaya çalıştıklarının anlattı.

Savaşçı da SATSO'nun nitelikli eğitime yönelik çalışmalarını ve iş birliği çabalarını takdir ettiklerini dile getirerek, eğitime yapılacak her yeni yatırımın ülkenin üretimine ve ekonomisine katkı sağlamasını amaçladıklarını kaydetti.