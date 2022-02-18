Sakarya'dan kısa kısa

HENDEK, SAKARYA (AA) - Sakarya Üniversitesi, batarya konusunda yaptığı Ar-Ge çalışmalarıyla ülkenin yerli ve milli batarya teknolojisine katkı sunmayı hedeflediğini bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Sakarya Üniversitesi Araştırma-Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (SARGEM) laboratuvarlarında devam eden çalışmalarla insansız hava araçları (İHA) ve elektrikli otomobil gibi birçok alanda kullanılabilecek batarya teknolojileri geliştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye'nin en önde gelen ileri kabiliyetlerle donatılmış Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Enerji Depolama Laboratuvar altyapısıyla bilim insanları ülkemiz kaynaklarının daha verimli bir şekilde kullanılmasına katkı sağlamayı, aynı zamanda da enerji konusunda dışa bağımlılığımızı azaltmayı amaçlıyor. Teknolojiyi takip eden değil, üreten ve takip edilen bir konumda olma yolunda ilerleyen SAÜ, 18 Şubat'ta kutlanan 'Dünya Pil Günü' vesilesiyle hayatımızdaki önemini hatırladığımız pil ve batarya teknolojilerinde öncü konumunu sürdürmeyi hedefliyor." ifadelerine yer verildi.

İzmirli iş adamlarından Hendek'e ziyaret

9. İş ve Kültür Gezileri kapsamında Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) İzmir Şubesi üyeleriyle Sakarya Şubesi üyeleri Hendek'te bir dizi temaslarda bulundu.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, ASKON Sakarya Şube Başkanı Engin Tumbaz, İzmir Şube Başkanı Şerafettin Gücü, şubelerin yönetim kurulu üyelerini ve İzmir'den gelen iş insanlarını Hendek'te misafir etti.

Babaoğlu, Hendek Belediyesi Meclis Salonu'ndaki toplantıda yatırım, istihdam ve sanayi alanındaki çalışmalar hakkında heyete bilgi verdi.

Daha sonra Bayraktepe Sosyal Tesisleri'nde MHP Sakarya İl Başkanı Ahmet Ziya Akar ve MHP Hendek İlçe Başkanı Burhan Namlı'nın katılımıyla yapılan toplantıda konuşan Babaoğlu, iş adamlarını ilçede ağırlamaktan mutlu olduğunu belirtti.

İstihdam sağlayan iş dünyasının her kademesiyle gurur duyduklarını aktaran Babaoğlu, "İş dünyasının tüm temsilcileriyle sağladıkları katma değer ve istihdam nedeniyle iş birliği içindeyiz. İlçemiz sayısız avantajlarıyla iş dünyası için cazip bir konumdadır. Çevreci ve doğayı koruyan yatırımlarla Hendek fırsatlar şehridir. Güçlü iş birliğimiz, ülkemizin güçlü yarınları için büyük önem taşımaktadır. Üreten ve ürettiğiyle Türkiye'nin büyümesine değer katan tüm yatırımcılarımız başımızın tacıdır." ifadelerini kullandı.

Milli sporcu Enes Erkan, Aynalıkavak Sohbetleri'ne katıldı

Dünya ve Avrupa Karate Şampiyonu Enes Erkan, Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen şubat ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen Aynalıkavak Sohbetleri'ne katıldı.

Erhan Kaytanbay'ın moderatörlüğünü yaptığı programda, hayatını ve anılarını paylaşan Erkan, "Adapazarı'nda doğdum, büyüdüm ve bu şehri çok iyi biliyorum. Tarihi Uzunçarşı'da, Aynalıkavak Meydanı'nda güzel bir programda olmaktan dolayı çok mutluyum. Nereye gidersek gidelim, memleket sevgisi ve hasreti çok farklı bir duygudur. Bizim bu şehirden ayrılmak gibi bir düşüncemiz yok." diye konuştu.

Sakarya halkının kendisini her zaman bağrına bastığını, onların sevgisine layık olmaya çalıştığını anlatan Erkan, hata yapmamaya çok özen gösterdiğini, sevginin olmadığı yerde başarının da olmayacağını vurguladı.

Gençlere seslenen Erkan, "Spora başlarken önce inanmak gerekir. Kuralları bilmek ve kurallar doğrultusunda yolculuğumuzu belirlemeliyiz. Disiplinden taviz vermeden hayata katılmalıyız. Sporculuk yaşamımda ve sonrasındaki yaşamımda hep böyle olmuştur. Hayatım boyunca kurallarımdan asla taviz vermedim. Şu anda sporcu kardeşlerimizin çok şanslı olduğunu, birçok fırsatları olduğunu düşünüyorum. Vakit çok ama çok önemli. Vaktimizi doğru harcamalıyız. Araştırmalıyız ve iyi örnekleri takip etmeliyiz. Hayatımızın her döneminde spor muhakkak olmalıdır. Günde 1 saat yürüyüş olsun ama muhakkak olsun." ifadelerini kullandı.