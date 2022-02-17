Sakarya'dan kısa kısa

ADAPAZARI, SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesince, toplu taşıma ihtiyacı bulunan Korucuk bölgesi için 7 yeni "M plaka" ihale edileceği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ulaşımda devreye alınan yeni uygulamalarla toplu taşımanın sorunsuz ve konforlu şekilde faaliyet sürmesi sağlanıyor.

Kentin her bölgesinde özellikle nüfus artışını analiz ederek adımlarını buna göre atan belediye, ulaşım konusunda yeniliklere ihtiyaç duyan ilçe ve mahalleler için yeni araçlar tahsis ediyor.

Bu kapsamda bir süredir artan nüfus artışı sebebiyle toplu taşımada yeni araçlara ihtiyaç duyan Korucuk bölgesi için 7 yeni "M plaka" ihale edilecek. Ulaşım Dairesinin hazırladığı yeni planla Korucuk, Doruk/Baytur ve Camili 2 ile Ofis Garaj arası 3 farklı güzergahta dönüşümlü çalışacak yeni hatların ihalesi, 1 Mart 2022'de yapılacak. İhale için bir araçlık muhammen bedel 610 bin lira artı KDV olarak belirlendi.

Üretici kadın kooperatifleriyle toplantı yapıldı

Sakarya Ticaret Ve Sanayi Odası (SATSO) bünyesinde çalışmalar yürüten TOBB Sakarya İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi, ilde faaliyet gösteren üretici kadın kooperatifleriyle buluştu.

SATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yüksel Avşar, KGK İcra Komitesi Başkanı Zehra Dirim, SATSO Genel Sekreteri Şevket Kırıcı ile icra komitesi üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Adapazarı Kadın Girişimi, Söğütlü Kadın Girişimi, Kalayık Kadın Girişimi, Sakarya Birlik Kadın Girişimi, Sakarya Kozan Hanımeli Kadın Girişimi, Geyve Ayva Çiçeği Kadın Girişimi, Karapürçek Kadın Girişimi üretim ve işletme kooperatiflerinin yetkilileri iştirak etti.

Toplantıda, kooperatiflerin durumu, geliştirilmesi gereken yönleri, üretim yapma aşamasında ihtiyaçları ve Ar-Ge çalışmaları gibi konular istişare edildi.

Savaşçı, özel öğrencileri ziyaret etti

İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Sakarya Ticaret Borsası Özel Uygulama Okulunu ziyaret etti.

Adapazarı ilçesindeki okulun sınıflarını gezen Savaşçı, özel öğrencilerle yakından ilgilendi.

Okul bünyesindeki hobi bahçesini ve hayvanat bahçesini dolaşan Savaşçı, çocukların sosyal yaşam becerilerinin geliştirilmesine imkan sağlayan okula her türlü destek vereceklerini belirtti.

Eğitim ve öğretim süresince okulda çocuklarını bekleyen aileler için açılan halk eğitimi kursunu da ziyaret eden Savaşçı, özel çocukların ve ailelerinin eğitimleri ve tüm ihtiyaçlarıyla her zaman yakından ilgileneceklerini kaydetti.

Okul Müdürü Murat Bulgan'ın faaliyetlerle ilgili bilgi verdiği ziyarete, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri biriminden sorumlu İl Milli Eğitim Şube Müdürü Recai Yörük ile Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Hasan Büyükbaş eşlik etti.