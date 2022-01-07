Sakarya'dan kısa kısa

ERENLER, SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi aşevi hizmete başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Erenler Dilmen Mahallesi'ne kurulan aşevini ziyaret eden Belediye Başkanı Ekrem Yüce, aşçı ve görevlilerden bilgi aldı.

Aşevinin Sakarya'da dayanışma ve paylaşmanın en güzel adreslerinden biri olacağını ifade eden Yüce, ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya, tüm imkanlarını seferber etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Hijyenik şartların tümüyle sağlandığı aşevi vasıtasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların yanı sıra yaşlı, engelli ve kimsesizlere de ulaşacaklarını aktaran Yüce, "Hazırlanan yemekleri ekiplerimiz vasıtasıyla hanelere ulaştırıyoruz. Ayrıca aşevi bünyesinde oluşturduğumuz alanda da hemşehrilerimiz günün belirli saatlerinde sıcak yemeğe ulaşılabilecek. Sosyal belediyecilik anlayışımızın en özel adımlarından biri olan aşevinin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

ASEM kavşağına akıllı sistem kuruldu

Büyükşehir Belediyesince trafiğin yoğun olduğu bölgelerden ASEM kavşağına akıllı kavşak sistemi kuruldu.

Şehir genelinde trafik yoğunluğunu azaltmak ve ulaşımın en güvenli şekilde sağlanması için çeşitli uygulamalar hayata geçiriliyor.

Bu kapsamda ASEM kavşağında tüm yönlere sinyalizasyon direkleri inşa edildi. Ayrıca zemine, araç sayısını ve yoğunluğu fark eden sensörler yerleştirildi. Sistem devreye alındığında, özellikle mesai saatleri içerisinde araç yoğunluğunu fark eden sensörler trafik ışıklarını devreye sokacak.

Yoğunluğun az olduğu saatlerde ise kavşak içinde kontrollü geçiş (turuncu) ışığı yanıp sönecek. Kurulan bu akıllı sistemle Adapazarı, Serdivan ve Erenler yönlerine akan trafik akışının rahatlaması hedefleniyor.

AA / Ömer Faruk Cebeci - Son Dakika Haberleri

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