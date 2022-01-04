Sakarya'dan kısa kısa

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinin (SASKİ), su kayıplarının önüne geçmek ve içme suyunu kesintisiz şekilde musluklara ulaştırmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Erenler Merkez ve Tabakhane mahallelerinde tamamlanan projeyle toplam 9 bin 100 metre uzunluğunda yeni altyapı ağının bölgeye kazandırıldığı belirtildi.

Açıklamada, 1000 metre uzunluğunda içme suyu hattıyla su kayıplarının en aza indirildiği ve 8 bin 100 metre uzunluğundaki yağmur suyu hattıyla tahliyenin kalıcı olarak çözüme kavuşturulacağı ifade edildi.

SUBÜ'ye Kurumsal Kan Bağışçısı Bronz Madalyası

Türk Kızılay tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yaptıkları kan bağışları nedeniyle Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine (SUBÜ) "Kurumsal Kan Bağışçısı Bronz Madalyası" verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık'ın öncülüğünde akademik ve idari personeller ile öğrencilerin kan vermeye teşvik edildiği "Kan Dostum SUBÜ" kampanyası başlatıldı.

Kan bağışına verilen destekten ötürü Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık tarafından gönderilen "Kurumsal Kan Bağışçısı Bronz Madalyası" ve plaket, Sakarya Kızılay Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Emre Kaya tarafından SUBÜ Rektörü Sarıbıyık'a takdim edildi.

Kaya, özellikle salgının ilk başladığı ve etkisinin güçlü şekilde görüldüğü, kan bağışı miktarının fazlasıyla düştüğü dönemde, SUBÜ'nün başlattığı kampanyayla birçok şehirde kan stoklarına önemli katkıda bulunulduğunu ifade etti.

Rektör Sarıbıyık da faydalı işlerde yer almak ve bu kapsamda öğrenci yetiştirmek için gayret gösterdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"'Kan Dostum SUBÜ' kampanyamız da bunun bir örneğiydi. Pandemi nedeniyle dünyanın zor süreçten geçtiği dönemde kan stoklarındaki azalmaya katkı sağlamak ve canların kurtulmasına vesile olmak istedik. Bu amaçla kampanyamızı başlattık. Türk Kızılayın ince davranışları, bizleri bronz madalyaya layık görmesi, üniversitemizi onurlandırdı. Kan bağışında bulunan ailemizin fertlerine teşekkür ediyor ve herkesi kan bağışına davet ediyorum."

SAÜ Rektörü Savaşan'dan öğrencilere çorba ikramı

Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) final haftası nedeniyle geç saatlere kadar ders çalışan öğrencilere çorba ikram edildi.

Merkez Kütüphanesi'ndeki ilk çorba servisini yapan Rektör Fatih Savaşan, öğrencilerin sıcak molasına ortak oldu.

Öğrenciler de ikramdan dolayı Savaşan'a teşekkür etti.

AA / Uğur Subaşı - Son Dakika Haberleri

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