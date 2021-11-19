Sakarya'dan kısa kısa

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kaliteli içme suyu ve kanalizasyon alt yapısının oluşturulması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan (SASKİ) açıklamaya göre, "Afet Nedeniyle Hasar Gören Tesislerin Rehabilitasyonu" programı kapsamında Kocaali Şerbetpınarı bölgesinde yürütülen çalışmalar tamamlandı.

2019 yılında meydana gelen sel sonucu taşarak tesisin zarar görmesine neden olan Maden Deresi yatağı üzerindeki tesisin önüne, 175 metrelik mesafeye 3 ile 5 metre arasındaki yüksekliğe sahip istinat duvarı inşa edildi.

Olası bir taşkında suyun akışını sağlamak için inşa edilen duvarın yanı sıra, dere yatağı üzerindeki 310 metrelik alanda genişletme ve düzenleme işlemi yapıldı.

Tesise yakın bir noktada ise suyun enerjisinin kırılması için "Geçirgen Tersip Bendi" inşa edildi.

SUBÜ il HAVELSAN arasında iş birliği

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve HAVELSAN arasında iş birliği protokolü imzalandı.

HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar ve SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık tarafından şirketin Ankara'da bulunan genel merkezinde imza altına alınan protokolle, SUBÜ'nün +1 uygulamalı eğitim modeli kapsamında mühendislik bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler, son sınıflarının bir döneminde tam zamanlı olarak iş yeri eğitimlerini HAVELSAN'da gerçekleştirebilecek.

İş birliğiyle, öğrencilerin alanlarıyla ilgili teknolojik açıdan beceri ve deneyim kazanabilmelerine katkı sağlamak, kamu ve özel sektöre ait kurum, kuruluş ve işletmelerde planlı faaliyetlerde bulunmalarına olanak sağlamak amaçlanıyor.

Mentorlük eğitimi alanlara sertifikaları verildi???????

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, "Karadeniz'de Pedal Çevirelim" projesi kapsamında rotalar, online uygulama, işletmeler ve Turizm Festivali Projesiyle ilgili eğitim alanlar için sertifika töreni gerçekleştirildi.

Proje paydaşları Bulgaristan, Ukrayna, Gürcistan ve Romanya'yı temsilen gelen Herman Kerpenko, Levan Tsulukıdze, Zvıad Elızıanı, Mılena Stayanova, Penka Kzhuharova ile Türkiye'yi temsilen Turan Bek ve Barış Boru, projeyle ilgili ilk yüz yüze toplantılarını yaptı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve temsilciler, yapılan görüşmede oluşturulacak rotalar, bisiklet dostu işletmeler, online platform ve bisiklet yatırımları hakkında görüştü.

Ayrıca, proje kapsamında 2022'de Sakarya'da 5 gün sürecek olan Uluslararası Turizm Festivali'nin yapılacağı müjdesi verildi.

Başkan Yüce, yaklaşık 900 bin avroluk projenin uygulanmaya başladığını belirterek, projenin sporcuların ve turistlerin hayatlarını kolaylaştıracağını, güzergahtaki konaklama, alışveriş ve sosyal aktivitelere imkan tanıyacağını anlattı.

Bu kapsamda 475 kişiye girişimcilik eğitimleri ve mentorlük hizmeti verdiklerini aktaran Yüce, şunları kaydetti:

"Temel turizm kavramları, misafir ağırlama, iletişim becerileri, sosyal medya kullanımı, inovatif yaklaşımlar gibi konularda eğitimler alan girişimcilerimiz bu güzergahlar üzerinde sporcular ve turistler için konaklama, alış-veriş, sosyal aktivite gibi ihtiyaçlara cevap verebilecek işletmeleri kuruyorlar. Böylece güzergahlar ve güzergahlardaki sosyal imkanlar sayesinde Karadeniz'deki bisiklet turizmini uluslararası ortalamanın üzerine çıkartacak, bu kanal aracılığıyla bölgedeki gelir ve istihdam oranını artıracağız."