Sakarya'dan kısa kısa

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen "Damızlık Manda Düvesi Yetiştiriciliği" projesi, Sera AŞ. marifetiyle faaliyetlere başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, manda yetiştiriciliği kültürüne yeniden öncülük etmek için başlatılan proje kapsamında, Adapazarı'nda 52 bin 720 metrekarelik 300 baş mandalık modern tesis için ilk adımlar atıldı.

Bu çerçevede vasıflı ırk elde etmek, damızlık hayvan yetiştirip üreticiye sunmak için 3'ü erkek 153 manda çiftliğe getirildi. Projede pilot seçilen Sakarya'da üretilen sütler, Sera AŞ. tarafından alınarak, mozzarella peyniri, manda kaymağı ve yoğurduna dönüşerek piyasaya sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, amaçlarının, daha vasıflı manda varlığına ulaşmak olduğunu belirtti.

Yüce, modern teknikle manda yetiştiriciliği yapmak isteyenleri eğiterek ırk geliştirme çalışmaları yapacaklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu çok yönlü bir proje. Kendimize sınır koymadan tarımda ve hayvancılıkta değişim, dönüşüm ve gelişim üzerine gayretle çalışacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak bu yola çıkarken kazan-kazan mantığı üzerinde durduk. Önce halkımız, çiftçimiz, hayvan yetiştiricilerimiz kazansın istiyoruz. Ülkemizde artık damızlık manda arayışında olanların ilk başvuracağı tesis burası olacak."

SEAH'ta hemoroid hastalarına lazerle tedavi başladı

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi cerrahi kliniğinde, halk arasında "basur" olarak bilinen hemoroid tedavisi lazerle yapılmaya başlandı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yenilenen endoskopi ünitesinde son teknoloji sağlık hizmetlerine yönelik yürütülen çalışmalarla hemoroid hastalarına ayakta tedavi imkanı sağlayan lazerli tedavi yöntemi hakkında bilgi veren Op. Dr. Muhammed Doğangün, "Hemoroid hastalarına, hastaneye yatmadan, ayaktan tedavi ile kısa süreli anestezi (bayıltma) uygulanarak lazer ile konforlu şekilde tedavi olabilmelerine olanak sağlamaya başladık. Bu sayede ilimizde lazer ile hemoroid tedavisindeki eksiklik giderildi ve hastaların bu tedavi şekli için özel sağlık kuruluşları veya şehir dışına gitmelerine gerek kalmadı." ifadelerini kullandı.

Sakarya Barosu ile SUBÜ arasında iş birliği

Sakarya Barosu ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Barodan yapılan açıklamaya göre, protokolle iki kurum arasındaki eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ile sosyal ve kültürel alanlarda iş birliği yapılacak.

SUBÜ öğrencileri, SUBÜ'nün "+1 Eğitim Modeli" kapsamında baroda ve avukatlık ofislerinde tam zamanlı staj yapmasını ön gören protokol, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve Baro Başkanı İlknur Ebiz Yıldız tarafından imzalandı.

İmza töreninin ardından konuşan Yıldız, kurumlar arasındaki iş birliğinin kente fayda sağlayacağını vurgulayarak, "Bugün imzaladığımız ve 5 yıl süreyle geçerli olacak bu protokolle üniversitemizle birçok alanda iş birliği içerisinde olacağız. Bu iş birliği hem kentimize hem de mesleğimize katkı sunacaktır. Protokolle meslektaşlarımız bürolarında istihdam etmek üzere stajyer talep edebilecek. Stajyerlerimizin sigortaları üniversitemiz tarafından ödenecek. Maaşları ise kanunda belirtilen ücretler çerçevesinde işveren tarafından ödenecektir. " değerlendirmesinde bulundu.

SUBÜ Rektörü Sarıbıyık da öğrencilerin baro ve avukatlık ofislerinde tam zamanlı uygulamalı eğitim gerçekleştirebileceklerini anlatarak, "Böylelikle gelecekte baromuz için de kendi içerisinden yetişen nitelikli çalışanlar ortaya çıkmış olacak. Bunun yanı sıra şehrimize yönelik ve akademik noktalarda da ortak çalışmalara imza atacağız." ifadesini kullandı.

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