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Sakarya'dan kısa kısa

AA / Erol Ulu - Haberler | Güncel
Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya'nın Ferizli ve Söğütlü ilçelerinde caddelerde bulunan mazgallar, sağanak nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması için temizleniyor.

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Ferizli ve Söğütlü ilçelerinde caddelerde bulunan mazgallar, sağanak nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması için temizleniyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, ilçe merkezlerinde caddelerdeki mazgalların kapanmaması için mücadele veriyor.

Sağanak nedeniyle ilçelerde kontrollerini sürdüren ekipler, cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşmaması için yoğun çalışma yürütüyor.

Kocaali'de bisiklet turu yapıldı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

Etkinliğe katılan Kaymakam Emre Nebioğlu, Belediye Başkanı Ahmet Acar, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ramazan Doğanay, siyasi parti ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri bisiklet sürdü.

Acar, "Kocaali Bisiklet Sürüyor, Sağlık için Sür" sloganıyla etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Ülkemizde 612 belediyenin iştirak ettiği bu etkinlikleri destekleyen ve süreklilik haline getiren Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin'e ve Dışişleri Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya'dan kısa kısa

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