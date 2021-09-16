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Sakarya'dan kısa kısa

AA / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel
Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ı makamında ziyaret etti.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ı makamında ziyaret etti.

Alemdar, hizmet binasını önünde karşıladığı Vali Kaldırım'a belediye birimlerini gezdirerek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaldırım, Alemdar'a çalışmalarında başarılar dileyerek, kente katkı sunmak için birlikte çalışacaklarını kaydetti.

Alemdar da ortak paydaları olan kentin huzuru için birlikte çalışmaktan, birlikte üretmekten, hizmet etmekten mutlu olduklarını ifade etti.

Alemdar'dan Kaymakam Candan'a hayırlı olsun ziyareti

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, göreve başlayan Serdivan Kaymakamı Ali Candan'ı makamında ziyaret etti.

Candan'a "hayırlı olsun" temennisinde bulunarak görevinde başarılar dileyen Alemdar, bölgede hayata geçirilen ve devam eden projeler hakkında bilgi verdi.

Alemdar, amaçlarının Serdivan'ın marka değerini artıracak projeleri gerçekleştirerek, ilçede yaşayanların yaşam standardını yükseltmek olduğunu kaydetti.

Kaymakam Candan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Serdivan'ı ileriye taşıyacak çalışmalar noktasında her zaman destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

AA / Ömer Faruk Cebeci - Son Dakika Haberleri
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