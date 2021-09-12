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Sakarya'dan kısa kısa

AA / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel
Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi, yarın 61 gündem maddesini karara bağlamak için toplanacak.

Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi, yarın 61 gündem maddesini karara bağlamak için toplanacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Gelişim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek meclis toplantısında 61 gündem maddesi karara bağlanacak.

İmar planı değişiklikleri, ilçe belediye meclis kararları ve komisyon raporlarının görüşüleceği toplantı, saat 14.00'te başlayacak.

"Pasaklı Karagöz" ve animasyon gösterisi düzenlendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Açık Hava Etkinlikleri kapsamında Millet Bahçesi'nde Tiyatro Sanatçısı Seçkin Bayramoğlu'nun "Pasaklı Karagöz" ile animasyon gösterileri yapıldı.

Etkinliklerin program dahilinde devam edeceği ve tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi.

Altyapısı biten yerler asfaltlanacak

Erenler ilçesi Söğüt Caddesi'nde tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından 1500 metrelik güzergahta 3 bin 500 ton sıcak asfalt kullanılacağı bildirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince, şehrin çeşitli noktalarında yenileme ve dönüşüm çalışmalarının süreceği kaydedildi.

Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya'dan kısa kısa

AA / Emre Ayvaz - Son Dakika Haberleri
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