Sakarya'dan kısa kısa

Serdivan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Otuzikievler Mahallesi'ndeki 14 sokakta gerçekleştirdiği asfalt çalışmasını tamamlayarak dört yeni sokağı da sıcak asfalta hazır hale getirdi.

Serdivan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Otuzikievler Mahallesi'ndeki 14 sokakta gerçekleştirdiği asfalt çalışmasını tamamlayarak dört yeni sokağı da sıcak asfalta hazır hale getirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hafta sonu Otuzikievler Mahallesi'nde birçok sokağı asfalt serimine hazırlayan ekipler daha sonra Can, Akarsu, Gönül ve 868 sokaklarında çalışma yaptı.

Asfalt serim çalışmalarının yanı sıra gerekli görüşen yerlerde yama, parke ve yol çalışmalarına devam eden çalışmalar sonucunda 14 sokak modern görünüme kavuşturuldu.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tüm ara sokakları sıcak asfaltla kaplayarak yaya ve araç trafiğine uygun hale getirmeye devam ediyor.

Beton yol çalışmaları Kocaali'de başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen beton yol çalışmaları Kocaali ilçesinin Yanıksayfant-Yalpankaya Mahallerini kapsayan güzergahta başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yaptığı açıklamada, sıkıştırılmış beton yol çalışmalarının daha ekonomik ve uzun ömürlü olduğunu belirtti.

Pamukova Karapınar'da başlayan beton yol uygulamasının Geyve ve Taraklı'nın 9 mahallesinde 37 kilometrelik güzergahta tamamlandığını hatırlatan Yüce, şunları kaydetti:

"Şimdi ise kırsal yol ağlarında alternatif üreten, yerli ve milli kaynaklarla üretilen ve uzun ömürlü beton yol uygulamamızı şehrimizin kuzey ilçeleri Karasu ve Kocaali'de gerçekleştirmeye başladık. Ekiplerimiz Kocaali ilçemizin Yanıksayfant ve Yalpankaya Mahallerini kapsayan 22 bin metrelik güzergahta beton yol serim çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bölge genelinde ise toplamda 45 bin metrelik mahalle yollarını 37 bin 785 metreküp silindirle sıkıştırılmış beton ile yenileyeceğiz. Tamamen milli kaynaklarımızla üretilen ve uzun ömürlü olan beton yolun bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar ise Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan beton yol çalışmaları devam ettiğini belirterek, "Yaptığı tüm çalışmalarda, yerli ve milli kaynak kullanımı prensip edinen, bu uğurda gerekli adımları atan, Sakarya için gece gündüz demeden bütün gücüyle gayret eden Büyükşehir Belediye Başkanımız, ağabeyimiz Ekrem Yüce'ye ve ekibine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İl Ormanı Tabiat Parkı, yenilenen yüzüyle ziyaretçilerini bekliyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından İl Ormanı Tabiat Parkı'nda yapılan yenileme çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, düzenleme çalışmaları kapsamında yeni bir kimliğe kavuşan İl Ormanı, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından asfaltlandı, 3 bin metrelik asfaltlanan alanın yol çizgileri çekilerek gelen misafirlerin kullanımına hazır hale getirildi.

Parkın giriş noktasından itibaren toplamda 3 kilometrelik alanın asfaltlanıp yol çizgilerinin çekildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yolların ve çevresinde bulunan alanlara 5 bin 234 ton temel malzemesi yerleştirildi. Ayrıca şehrin doğal cenneti olarak nitelendirilen mesire alanındaki oyun alanları, piknik alanları, bisiklet yolları ve bungalov evler de çalışmalar kapsamında yenilendi. Yol yenileme çalışması kapsamında ulaşım için kullanılan alan genişledi ve mesire alanında 350 olan araç alım kapasitesi 3 kat artarak bine yükseldi. İşletmeciliği Belpaş tarafından yürütülen İl Ormanı, kapılarını ziyaretçilere açarak Türkiye'nin her yerinden gelecek olan misafirlerini bekliyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu