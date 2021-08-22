Sakarya'dan kısa kısa
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Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya'dan kısa kısa
Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu - Haberler | Güncel

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kentin çeşitli noktalarında başlatılan beton yaya yolu çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kentin çeşitli noktalarında başlatılan beton yaya yolu çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaya ve yol güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak için başlatılan beton yaya yolu çalışmaları, Erenler ilçesi Kozluk ve Alancuma mahallelerinde gerçekleştirilen inşa çalışmalarıyla devam etti.

2 bin 200 metrelik güzergahta başlayan beton yaya yolu imalatı sonrasında güzergah, daha güvenli hale getirilerek yeni yüzüne kavuştu.

Beton kaldırım imalatı, şehrin çeşitli noktalarında devam edecek.

Sosyal Sevgi Mağazası, 5 ayda 1200 ailenin ihtiyacını karşıladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesince Sosyal Gelişim Merkezi içinde hizmete açılan Sosyal Sevgi Mağazası, dar gelirli ailelerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Yaklaşık 3 bin stokla hizmet veren mağaza, 5 aylık süre zarfında 1200 ailenin ihtiyacını karşıladı.

Çoğunluğu sıfır ürünlerin yer aldığı raflarda, deformasyona uğramamış ikinci el ürünler de dezenfekte edilerek ihtiyaç sahipleriyle buluşturuluyor.

Başkan Ekrem Yüce, Türkiye'ye örnek olacak mağazada toplumun her kesimine hizmet vermeyi amaçladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Geldiğimiz noktada ise çok şükür 1200 ailemizin ihtiyacını karşılamış olduk. 7 bin 200 giysiyi vatandaşlarımızla buluşturarak ihtiyaç sahibi çocukların da bayramda yüzünü güldürmeyi başardık. Yılın her günü bu mağazamızda ihtiyacı olan vatandaşlarımız, insan onuruna yakışır hizmet anlayışıyla giyim ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. İhtiyaç sahibi olduğu tespit edilen vatandaşlara, hanede yaşayan kişi sayısına göre puan tanımlanacak ve o puanlarla mağazada alışveriş yapabilecekler. Her aile, yaz ve kış alışverişi olmak üzere senede 2 defa puan sıralamasına göre istediği ihtiyacını buradan karşılayabilecek. Burada çocuğundan, yaşlısına, gencine her sınıfa göre kıyafet bulunuyor. Herkes istediği elbiseyi, kıyafeti çok rahat alıp gidebiliyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu

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