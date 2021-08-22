Sakarya'dan kısa kısa
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Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya'dan kısa kısa
Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu - Haberler | Güncel

Kastamonu'da yaşanan sel felaketinin ardından bölgeye ulaşan Serdivan Belediyesi ekipleri, temizlik çalışmalarına destek olmayı sürdürüyor.

Kastamonu'da yaşanan sel felaketinin ardından bölgeye ulaşan Serdivan Belediyesi ekipleri, temizlik çalışmalarına destek olmayı sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bölgede ihtiyaç duyulan yardım malzemelerini yetkililere ulaştıran ekipler, hayatın bir an önce normale dönmesi için diğer kurumlarla mücadele veriyor.

Bölgede temizlik ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam eden ekipler, çalışmalar tamamlanana kadar faaliyetlerini sürdürecek.

Serdivan Açık Hava Etkinlikleri'ne yoğun ilgi

Serdivan Belediyesince sınırlı sayıda kontenjanla gerçekleştirilen Serdivan Açık Hava Etkinlikleri'nin 1 hafta daha süreceği bildirildi.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İslam'da aile, aile ve çocuk psikolojisi, görsel kültür ve fotoğraf, film-kritik, Türk müziği meşki, ebru sanatı ve seramik obje tasarımı derslerinin yer aldığı etkinliklerin katılımcılar tarafından büyük ilgi gördüğü belirtildi.

Türk müziği meşki derslerinde, TRT İzmir Radyosu'nun ses sanatkarlarından Çağlar Fidan'ın idaresinde en beğenilen ve seçkin eserlerin katılımcılarla icra edildiği aktarıldı.

Sakarya'dan kısa kısa
Sakarya'dan kısa kısa
Sakarya'dan kısa kısa

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu

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