Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesince ana arı üreticilerine "54 Katılımcılı Arıcılık Projesi" kapsamında eğitim verildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince ana arı üreticilerine "54 Katılımcılı Arıcılık Projesi" kapsamında eğitim verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Sakarya İli Arı Yetiştiricileri Birliğince ortaklaşa yürütülen eğitimlere, proje kapsamında desteklenen ana arı yetiştiricileri ile talep eden tüm üreticiler katıldı.

Teorik eğitimlerin yanı sıra üretim alanlarında uygulamalı eğitimlerin de verildiği program sonunda, eğitime katılan 25 kişiye çeşitli hediye ve katılım belgeleri verildi.

Eğitimlerle bölgenin ihtiyacı olan ana arı üretiminin sağlanması, üretimin kayıt altına alınması ve bölgeye adapte olmuş ana arıların üretiminin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

SAÜ'lü öğrenciler tasarım yarışmasında finale yükseldi

Sakarya Üniversitesinden (SAÜ) 7 öğrenci ve mezun, "7. Tasarlayın Dokuyalım Desen Yarışması"nda finale kaldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAİB) tarafından Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halı Tasarım Derneği iş birliğinde yürütülen Makine Halısı Tasarım Yarışması'nda finale gelindi.

"Tasarlayın Dokuyalım" yarışmada finale kalan 20 sanatçının arasında SAÜ'lü 7 öğrenci ve mezun da bulunuyor. Finale kalan öğrenciler Gülcan Kündü, Hasan Çıkmış, Merve Şen, Müberra Deniz, Nimet Nihan Doğan, Yağmur İrem Topkaya ve Feriha Yıldız, Gaziantep'e giderek firmaların tasarımlarını dokuması için görüşme yapacak.

Dokunmuş halılar, 24 Eylül'de jüriye çıkarılarak derece alanlar belirlenecek.

SAÜ'lü Prof. Atiş'ten sanat ve tasarım yarışmasında ikincilik ödülü

SAÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Halı, Kilim ve Geleneksel Kumaş Desenleri Anasanat Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadriye Didem Atiş, Rusya'daki sanat ve tasarım yarışmasında ikincilik ödülü aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Prof. Atiş, St. Petersburg Stieglitz Devlet Sanat ve Tasarım Akademisi'nin düzenlediği 24'üncü Uluslararası Sergi Yarışması'na katıldı.

Çeşitli ülkelerden 250'den fazla sanatçının katıldığı yarışmada, Atiş'in eseri kompozisyon kategorisinde ikinci seçildi.

"İstanbul" isimli eserle yarışmaya katılan Atiş, keçe üstüne keçe aplike ve dikiş teknikleriyle ürettiği eserde, İstanbul'un yüzyıllar boyunca oluşmuş kültürel çeşitliliği ve kentsel yerleşim planlarını sentezledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu