Sakarya'dan kısa kısa
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Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya'dan kısa kısa
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, salgını kontrol altına alabilmek için aşı olmayanları bir an önce aşı olmaya davet etti.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, salgını kontrol altına alabilmek için aşı olmayanları bir an önce aşı olmaya davet etti.

Toyatasa Acil Yardım Hastanesinde aşılama çalışmalarını yerinde inceleyen Öğütlü, aşı standında bulunan vatandaşlarla sohbet etti.

Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Vahap Uğurlu'nun eşlik ettiği Öğütlü, kentte aşılama oranlarının gün geçtikçe yükseldiğini, salgınla mücadelede aşının en büyük silah olduğunu vurguladı.

Sakarya'nın aşılamada yüzde 65'i yakaladığını belirten Öğütlü, "Salgını kontrol altına alabilmek için aşıdan başka çaremiz yok. Aşılarla ilgili maalesef özellikle sosyal medya üzerinden aykırı düşünceler ve yanlış bilgiler yayılıyor. Bu durum da aşılama oranlarına olumsuz yansıyor. Aşılara tamamen karşı olan küçük bir grup var ancak bir de 'Bir ara olurum.' diyerek bu işi hafife alan geniş bir kesim var. Bu kesimin en büyük parçası da 17-25 yaş arası gençler. Hayatımızın normal bir şekilde devam etmesi, kapatma ve kısıtlama gibi durumları bir daha yaşamamamız için ilimizde en az yüzde 75 oranında aşılama yapmamız gerekiyor. Aşılama sayesinde hastaneye yatışlarımızı azaltabiliriz. Nihayet yüzde 65 ile sarıya döndük, şimdi hedef bir an önce yüzde 75'e ulaşarak Sakarya'yı maviye çevirmek. Bu sayede salgına karşı daha güvende olacağız." ifadelerini kullandı.

AK Parti istişare toplantıları devam ediyor

AK Parti Sakarya İl Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Recep Uncuoğlu, Çiğdem Erdoğan Atabek, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve İl Başkanı Yunus Tever'in katılımlarıyla gerçekleşti.

Dün dört oturumda gerçekleşen, bugün de Erenler ve Karasu ilçeleriyle devam eden toplantılarda, yerel çalışmalar hakkında belediye başkanlarınca faaliyet sunumu gerçekleştirildi.

İki ilçeye 11 bin 500 metrelik içme suyu hattı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Pamukova'nın yüksek mahalleleri ve Geyve merkezi için yeni içme suyu projesini hayata geçireceklerini açıkladı.

Her iki ilçenin içme suyu geleceğini garanti altına alacaklarını ifade eden Başkan Yüce, yaklaşık 11 bin 500 metrelik yeni içme suyu hattı ve 2 yeni su deposu için 20 Ağustos Cuma günü ihaleye çıkacaklarını bildirdi.

Yüce, proje tamamlandığında bölgede içme suyu anlamında hiçbir sorun yaşanmayacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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