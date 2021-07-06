Sakarya'dan kısa kısa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya'dan kısa kısa
Anadolu Ajansı / Erol Ulu - Haberler | Güncel

Söğütlü Belediyesince, ilçede başlatılan evde sağlık hizmetleri çalışmaları sürüyor.

Söğütlü Belediyesince, ilçede başlatılan evde sağlık hizmetleri çalışmaları sürüyor.

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, AA muhabirine, belediyeye yeni aldıkları ambulans içerisinde özel tahsisli hemşireler ve diğer mevcut elamanlarıyla birlikte evlerde yaşlı, kimsesiz ve bakıma muhtaç kişilere yönelik sağlık hizmeti verdiklerini söyledi.

İlçedeki yaşlıların önce ailelerine ve sonra da kendilerine emanet olduğunu ifade eden Özten, "Bugünlerimize geldik, bugün bu rahatlığımızı yaşıyorsak onların sayelerinde yaşadığımızı unutmamalıyız." diye konuştu.

AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Aydın'dan SGC Başkanı Matur'a ziyaret

AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Erol Aydın, Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur'a tebrik ziyaretinde bulundu.

Birlikten yapılan açıklamaya göre Aydın, yardımcıları Sebahattin Çakar, Adem Tok ve Talha İbil ile gerçekleştirdiği ziyarette, yeniden göreve seçilen Matur ve yönetimini tebrik etti.

Aydın, burada yaptığı konuşma, "Sakarya yerel basınının biz siyasetçilere çok büyük katkısı var. Siyasetçiler seslerini basın sayesinde halka duyuruyor. İyi ki varsınız." ifadesini kullandı.

Ziyaret dolayısıyla Aydın ve ekibine teşekkür eden Matur da basının görevinin siyasetçilerin çalışmalarına ayna tutmak olduğunu belirterek, "Biz ayrım yapmadan her kesimin sesini yansıtmakla sorumluyuz. Bunu en güzel şekilde yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Ulu

Hafif ticari taksinin refüje çarpması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Hafif ticari taksinin refüje çarpması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Meteoroloji'den İstanbul dahil 5 ile turuncu kodlu, 5 ile de sarı kodlu uyarı: Metrekareye 100 kilogram yağış düşebilir
Meteoroloji'den İstanbul dahil 5 ile turuncu kodlu, 5 ile de sarı kodlu uyarı: Metrekareye 100 kilogram yağış düşebilir
Son Dakika | Afganistan'da Taliban saldırısında 11 asker hayatını kaybetti
Son Dakika | Afganistan'da Taliban saldırısında 11 asker hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Devlet Bahçeli Mustafa Varank Bekir Pakdemirli
Magazin Şevval Sam Şeyma Subaşı Kartal Tibet Orhan Gencebay
Spor Erol Bulut Mesut Özil Salih Uçan Younes Belhanda Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sakarya'dan kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 17:22:59. #1.15#

title