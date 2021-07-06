Sakarya'dan kısa kısa

Söğütlü Belediyesince, ilçede başlatılan evde sağlık hizmetleri çalışmaları sürüyor.

Söğütlü Belediyesince, ilçede başlatılan evde sağlık hizmetleri çalışmaları sürüyor.

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, AA muhabirine, belediyeye yeni aldıkları ambulans içerisinde özel tahsisli hemşireler ve diğer mevcut elamanlarıyla birlikte evlerde yaşlı, kimsesiz ve bakıma muhtaç kişilere yönelik sağlık hizmeti verdiklerini söyledi.

İlçedeki yaşlıların önce ailelerine ve sonra da kendilerine emanet olduğunu ifade eden Özten, "Bugünlerimize geldik, bugün bu rahatlığımızı yaşıyorsak onların sayelerinde yaşadığımızı unutmamalıyız." diye konuştu.

AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Aydın'dan SGC Başkanı Matur'a ziyaret

AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Erol Aydın, Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur'a tebrik ziyaretinde bulundu.

Birlikten yapılan açıklamaya göre Aydın, yardımcıları Sebahattin Çakar, Adem Tok ve Talha İbil ile gerçekleştirdiği ziyarette, yeniden göreve seçilen Matur ve yönetimini tebrik etti.

Aydın, burada yaptığı konuşma, "Sakarya yerel basınının biz siyasetçilere çok büyük katkısı var. Siyasetçiler seslerini basın sayesinde halka duyuruyor. İyi ki varsınız." ifadesini kullandı.

Ziyaret dolayısıyla Aydın ve ekibine teşekkür eden Matur da basının görevinin siyasetçilerin çalışmalarına ayna tutmak olduğunu belirterek, "Biz ayrım yapmadan her kesimin sesini yansıtmakla sorumluyuz. Bunu en güzel şekilde yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Ulu