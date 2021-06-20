Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 54 Katılımlı Arıcılık Projesi kapsamında oğul atan arıları yeni kovanlarıyla buluşturdu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 54 Katılımlı Arıcılık Projesi kapsamında oğul atan arıları yeni kovanlarıyla buluşturdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yüce, proje kapsamında Büyükşehir Belediyesince desteklenen oğul arı üretim tesisini ziyaret etti.

Arıcılık faaliyetlerini yakından takip ettiğini belirten Başkan Yüce, arıcılık çalışmaları için önemli bir anı geride bıraktıklarını kaydetti.

Yüce, arıcılık ve arı ürünlerinin üretimine yönelik desteklerinin süreceğini bildirerek, "Projemizde çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Üreticilerimizle eğitimlerimizi tamamladık. Uzman öğreticilerimiz eşliğinde üretimlerimiz devam ediyor. Proje kapsamında 22 ton bal üretilirken, 740 kilogram polen ve propolis üretimi gerçekleştirildi. Sakarya'mızı arıcılıkta en üst sıraya çıkarmak için çıktığımız yolda, bugün çoğalan arılarımızı farklı kovanlara yerleştirerek arı kolonimizi artırıyoruz, bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Söğütlü Belediye Başkanı Özten, muhtarlarla buluştu

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, muhtarlarla bir araya geldi.

İlçedeki bir restoranda iki gün önce düzenlenen programa, AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Kurt ve yönetim kurulu üyeleri ile Söğütlü Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Serkan Çegen ve muhtarlar katıldı.

Muhtarların sorun ve taleplerini dinleyen Özten, belediyenin hizmetleri ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Özten, belediye meclis üyeleriyle tam bütünlük içeresinde çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, "AK Parti İlçe Başkanımız Selçuk Kurt ve yönetim kurulu arkadaşlarımızla yaptığımız ve yapacağımız projelerde, çalışmalarımızda istişare ediyoruz. Muhtarlar Derneği Başkanı, yönetimi ve muhtarlarımızın isteklerini her zaman dikkate alıyoruz, yerine getirmeye çalışıyoruz. Desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kurt da çalışmaları yakından takip ettiklerini dile getirerek, hizmetleri halka anlatacaklarını kaydetti.

Belediyenin çalışmalarını gördüklerini belirten Çegen ise Özten ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Ulu